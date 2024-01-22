Из-за режима "черное небо" в Кемерово задерживают самолеты

Люди жалуются на гарь и плохую видимость

22 января 2024, 15:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Кемерово из-за режима "черное небо" люди не могут улететь из местного аэропорта. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам местных жителей, на улице очень плохая видимость, нечем дышать. В город не прилетели уже три самолета из Москвы, люди ждут рейсов, но когда они прибудут – неизвестно. Минприроды поясняет, что вредные вещества в воздухе копятся из-за плохой погоды и из-за того, что регион находится в низине.

Ранее стало известно, что режим "черное небо" в Барнауле и Бийске продлили до 25 января. Из-за погодных условий и слабого ветра в воздухе будет собираться смог.