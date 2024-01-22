Режим "черного неба" продлили в Барнауле и Бийске

Он продлится до 25 января

22 января 2024, 14:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В городах Алтайского края продлили действие режима "черного неба". Об этом рассказали в Гидрометцентре.

"В период с 18:00 час. 22 января 2024 г. до 18:00 час. 25 января 2024 г. на территории г. Барнаула сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – сказано в сообщении.

На аналогичный период продлили действие режима "черного неба" и в Бийске.

Ранее amic.ru разъяснял, почему вводится режим "черного неба" и чем он опасен.