В Новосибирске женщина с ножом набросилась на сына, который был против ее сожителя

По словам соседей, мать не проявляла к детям агрессии, сын же был примерным подростком

18 марта 2025, 22:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске 41-летняя мать-одиночка напала с ножом на 17-летнего сына. По версии следствия, причиной конфликта могла стать ссора из-за ее сожителя и планов на переезд, пишет "КП-Новосибирск".

Женщина жила с двумя детьми на улице Промышленной и подрабатывала техничкой в школе. В ночь на 16 марта она, по данным следствия, взяла кухонный нож и ударила им старшего сына. О происшествии стало известно, когда во двор дома приехали полиция и скорая помощь.

Соседи утверждают, что ранее мать не проявляла агрессии к детям, а старший сын был примерным подростком – помогал по дому, заботился о младшем брате, учился в колледже и подрабатывал.

"Младший сын родился у нее с серьезным заболеванием, ему около 5 лет. Возможно, на этой почве что-то с ней случилось, потому что тяжело было в одиночку со всем справляться", – предполагают они.

Отец младшего ребенка никак не помогал женщине. Как говорит местная жительница, он приходил редко, и "отношения у них были не очень".

"На улице зима, а он пришел и говорит: "Я окна ставил, я их и заберу". Она ко мне прибежала, все рассказала. Я к ним поднялась и сказала ему: "Прекращайте ерундой заниматься". Ее старший сын был против этого сожителя: говорил, зачем кормить его, если он даже денег не приносит", – рассказала собеседница издания.

Соседи также рассказали, что женщина хотела продать квартиру и уехать в Таджикистан, но сын был против. В день нападения жильцы слышали крики и шум, а затем все затихло.

"За несколько дней до конфликта говорила, что хочет продать квартиру. А старший сын был против. Но мать настаивала, что поедет в Таджикистан, что там с маленьким больным ребенком будет проще. А в вечер нападения мы услышали крики, грохот из ее квартиры, но через несколько минут резко все затихло. Потом смотрю – скорая приехала", – рассказали местные жители.

По словам знакомых семьи, женщина была суеверной, часто говорила, что "ее то сглазили, то якобы кто-то наговоры читает". В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, она арестована.