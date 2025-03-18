В Новоалтайске пьющие родители били дочерей, потому что были недовольны их поведением
Одна из сестер не выдержала и обратилась в полицию
18 марта 2025, 08:30, ИА Амител
В Новоалтайске 50-летнюю женщину и ее 61-летнего супруга обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает алтайский Следком.
Как установило следствие, в течение 2024 года обвиняемые, злоупотребляя алкоголем, систематически применяли насилие в отношении своих двух дочерей, "будучи недовольными их поведением".
Родители "наносили им побои и совершали иные насильственные действия, тем самым причиняя детям физическую боль и психические страдания". Одна из сестер не выдержала и обратилась в полицию.
"В настоящее время несовершеннолетние изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение до решения вопроса о лишении обвиняемых родительских прав", – говорится в сообщении.
Родителей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением". Мужчине также инкриминируется истязание детей.
Следственные органы собрали достаточно доказательств, чтобы подтвердить вину родителей. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения.
09:19:04 18-03-2025
50 лет и 61 год . родители несовершеннолетних детей!!!!
10:14:57 18-03-2025
Гость (09:19:04 18-03-2025) 50 лет и 61 год . родители несовершеннолетних детей!!!! ... Родители сами несовершеннолетние.
21:55:37 18-03-2025
у нас в доме таких баб которые по трезвянке детей избивают штук 5 наберется. куда писать-звонить?