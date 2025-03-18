В Новоалтайске пьющие родители били дочерей, потому что были недовольны их поведением

Одна из сестер не выдержала и обратилась в полицию

18 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Неблагополучная семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Новоалтайске 50-летнюю женщину и ее 61-летнего супруга обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает алтайский Следком.

Как установило следствие, в течение 2024 года обвиняемые, злоупотребляя алкоголем, систематически применяли насилие в отношении своих двух дочерей, "будучи недовольными их поведением".

Родители "наносили им побои и совершали иные насильственные действия, тем самым причиняя детям физическую боль и психические страдания". Одна из сестер не выдержала и обратилась в полицию.

"В настоящее время несовершеннолетние изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение до решения вопроса о лишении обвиняемых родительских прав", – говорится в сообщении.

Родителей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением". Мужчине также инкриминируется истязание детей.

Следственные органы собрали достаточно доказательств, чтобы подтвердить вину родителей. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения.