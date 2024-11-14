Из-за стресса россияне стали чаще покупать моллюсков
За 2024 год продажи морепродуктов выросли на 19%
14 ноября 2024, 13:45, ИА Амител
Рост доходов россиян и желание "порадовать себя" на фоне стресса за год увеличили спрос на моллюсков. Об этом сообщает РБК.
Исследование провела Всероссийская ассоциация рыбопромышленников совместно с аналитической компанией NTech. Продажи всех видов моллюсков выросли на 19% за семь месяцев 2024 года.
"За последние два года доходы россиян выросли, поэтому они добавляют в рацион "интересные и необычные продукты", – объяснили в NTech.
Также эксперты отметили, что паназиатская кухня стала популярной не только в ресторанах, но и для домашнего приготовления. Это связывают с ограничениями во время пандемии: у людей укрепился тренд "на маленькие радости" на фоне стресса.
В исследовании подчеркнули, что спрос в рознице стимулирует поставки моллюсков на внутренний рынок и увеличивает производство. Россия является одним из крупнейших в мире добытчиков командорского кальмара, трубача, гребешка. Мидий, устриц и осьминогов добывается немного. В основном их поставляют из Китая. Также нехватку покрывает развитие аквакультуры.
13:47:28 14-11-2024
чо????
13:54:28 14-11-2024
прикольно.. я никогда их не ела. у меня никогда не было и не будет стресса - Ура!
13:55:50 14-11-2024
За последние два года доходы россиян выросли - надо всем рассказать. а то не знают сидят
14:17:06 14-11-2024
Гость (13:55:50 14-11-2024) За последние два года доходы россиян выросли - надо всем рас...
Пропаганда всегда работает в одну сторону. Забыли только написать, что за последние два года обязательные расходы россиян выросли гораздо сильнее, чем доходы, от чего испытывают огромный стресс, особенно когда им говорят, что они стали жить лучше.
14:08:55 14-11-2024
Про моллюсков не скажу, а вот рюмка водки с соленым помидорчиком, хорошо стресс снимает.
14:20:53 14-11-2024
омаров омаров давай!
устриц с белым холодным вином из погребов
кальмаров бешамель и рябчиков
ананасы в шампанском
трюфеля тушеные в вине
вот нормальная здоровая еда а не фастфуд
14:50:46 14-11-2024
Гость (14:20:53 14-11-2024) омаров омаров давай!устриц с белым холодным вином из пог... Если тебя так кормить каждый день по 3 раза, захочешь вскоре картошки с капустой)))
16:04:06 14-11-2024
Где Кура и где мой дом?
17:00:54 14-11-2024
Ну кальмара-то все нюхали.
20:55:38 14-11-2024
Гость (17:00:54 14-11-2024) Ну кальмара-то все нюхали....
Да у нас утром в транспорте этим кальмаром постоянно воняет. Что летом, что зимой. Не моют. Кальмара.
18:21:40 14-11-2024
Спасибо автору не знал, что у меня доход увеличился. Пойду улиток насобираю и лягушек наловлю.