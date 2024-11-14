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Из-за стресса россияне стали чаще покупать моллюсков

За 2024 год продажи морепродуктов выросли на 19%

14 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Моллюски / Фото: unsplash.com / Avatar of user Gil Ndjouwou
Моллюски / Фото: unsplash.com / Avatar of user Gil Ndjouwou

Рост доходов россиян и желание "порадовать себя" на фоне стресса за год увеличили спрос на моллюсков. Об этом сообщает РБК.

Исследование провела Всероссийская ассоциация рыбопромышленников совместно с аналитической компанией NTech. Продажи всех видов моллюсков выросли на 19% за семь месяцев 2024 года.

"За последние два года доходы россиян выросли, поэтому они добавляют в рацион "интересные и необычные продукты", – объяснили в NTech.

Также эксперты отметили, что паназиатская кухня стала популярной не только в ресторанах, но и для домашнего приготовления. Это связывают с ограничениями во время пандемии: у людей укрепился тренд "на маленькие радости" на фоне стресса.

В исследовании подчеркнули, что спрос в рознице стимулирует поставки моллюсков на внутренний рынок и увеличивает производство. Россия является одним из крупнейших в мире добытчиков командорского кальмара, трубача, гребешка. Мидий, устриц и осьминогов добывается немного. В основном их поставляют из Китая. Также нехватку покрывает развитие аквакультуры.

итоги года Продукты

Комментарии 11

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Гость

13:47:28 14-11-2024

чо????

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Гость

13:54:28 14-11-2024

прикольно.. я никогда их не ела. у меня никогда не было и не будет стресса - Ура!

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Гость

13:55:50 14-11-2024

За последние два года доходы россиян выросли - надо всем рассказать. а то не знают сидят

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Гость

14:17:06 14-11-2024

Гость (13:55:50 14-11-2024) За последние два года доходы россиян выросли - надо всем рас...
Пропаганда всегда работает в одну сторону. Забыли только написать, что за последние два года обязательные расходы россиян выросли гораздо сильнее, чем доходы, от чего испытывают огромный стресс, особенно когда им говорят, что они стали жить лучше.

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ППШариков

14:08:55 14-11-2024

Про моллюсков не скажу, а вот рюмка водки с соленым помидорчиком, хорошо стресс снимает.

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Гость

14:20:53 14-11-2024

омаров омаров давай!
устриц с белым холодным вином из погребов
кальмаров бешамель и рябчиков
ананасы в шампанском
трюфеля тушеные в вине
вот нормальная здоровая еда а не фастфуд

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Гость

14:50:46 14-11-2024

Гость (14:20:53 14-11-2024) омаров омаров давай!устриц с белым холодным вином из пог... Если тебя так кормить каждый день по 3 раза, захочешь вскоре картошки с капустой)))

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Гость

16:04:06 14-11-2024

Где Кура и где мой дом?

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Гость

17:00:54 14-11-2024

Ну кальмара-то все нюхали.

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Гость

20:55:38 14-11-2024

Гость (17:00:54 14-11-2024) Ну кальмара-то все нюхали....
Да у нас утром в транспорте этим кальмаром постоянно воняет. Что летом, что зимой. Не моют. Кальмара.

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Гость

18:21:40 14-11-2024

Спасибо автору не знал, что у меня доход увеличился. Пойду улиток насобираю и лягушек наловлю.

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