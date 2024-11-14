Из-за стресса россияне стали чаще покупать моллюсков

За 2024 год продажи морепродуктов выросли на 19%

14 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Моллюски / Фото: unsplash.com / Avatar of user Gil Ndjouwou

Рост доходов россиян и желание "порадовать себя" на фоне стресса за год увеличили спрос на моллюсков. Об этом сообщает РБК.

Исследование провела Всероссийская ассоциация рыбопромышленников совместно с аналитической компанией NTech. Продажи всех видов моллюсков выросли на 19% за семь месяцев 2024 года.

"За последние два года доходы россиян выросли, поэтому они добавляют в рацион "интересные и необычные продукты", – объяснили в NTech.

Также эксперты отметили, что паназиатская кухня стала популярной не только в ресторанах, но и для домашнего приготовления. Это связывают с ограничениями во время пандемии: у людей укрепился тренд "на маленькие радости" на фоне стресса.

В исследовании подчеркнули, что спрос в рознице стимулирует поставки моллюсков на внутренний рынок и увеличивает производство. Россия является одним из крупнейших в мире добытчиков командорского кальмара, трубача, гребешка. Мидий, устриц и осьминогов добывается немного. В основном их поставляют из Китая. Также нехватку покрывает развитие аквакультуры.