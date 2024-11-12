На 20% подорожали искусственные ели в России
Средняя цена на данный момент составляет 5 тыс. рублей
12 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
В ноябре 2024 года средняя стоимость искусственной ели составила почти 5 тыс. рублей. Это на 20% больше, чем в 2023-м, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"По данным за 1-7 ноября этого года, средняя цена на искусственную ель в Москве составляет 4992 руб. – это на 21% выше, чем в прошлом году за этот же период. Число покупок выше на 35%", – заявили эксперты.
По словам специалистов, на рост цены искусственных елей повлияла высокая импортная составляющая в товаре и сезонный характер продажи. Также цены становятся выше за счет реализации в ноябре отложенного спроса октября.
Кроме этого, стало известно, что на 20% подорожают елочные игрушки. Главные причины повышения цен – рост стоимости логистики и упаковки, сообщила "Парламентская газета".
"Скорее всего, подорожание примерно еще на 20% будет и в следующем году, так как уже сейчас поставщики сырья заявили о том, что будут поднимать цены на свою продукцию", – рассказал гендиректор одного из крупнейших в России производителей елочных игрушек Николай Коломеев.
15:36:10 12-11-2024
даром не возьму если дарить мне будете
в начале года открыт принцип заграязения пластиком помещений - пластик в том числе с такой вот елки сыпет в воздух частицы размером в 9 нанометров которые оседают в легких и через 5 - 6 лет вызывают рак
запомните -лучшая елка это которую в лесу топором срубил и притащил в квартиру
00:19:57 13-11-2024
пластиковые это дрянь, грязь, при производстве капец экологии и пр. Только настоящие экологически чистые елочки