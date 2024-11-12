На 20% подорожали искусственные ели в России

Средняя цена на данный момент составляет 5 тыс. рублей

12 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Новогодняя ель / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В ноябре 2024 года средняя стоимость искусственной ели составила почти 5 тыс. рублей. Это на 20% больше, чем в 2023-м, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

"По данным за 1-7 ноября этого года, средняя цена на искусственную ель в Москве составляет 4992 руб. – это на 21% выше, чем в прошлом году за этот же период. Число покупок выше на 35%", – заявили эксперты.

По словам специалистов, на рост цены искусственных елей повлияла высокая импортная составляющая в товаре и сезонный характер продажи. Также цены становятся выше за счет реализации в ноябре отложенного спроса октября.

Кроме этого, стало известно, что на 20% подорожают елочные игрушки. Главные причины повышения цен – рост стоимости логистики и упаковки, сообщила "Парламентская газета".