Избирком: в выборах губернатора Алтайского края вправе поучаствовать 27 партий

Их список уже известен

10 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

В выборах губернатора Алтайского края имеют право поучаствовать 27 политических партий и 20 их отделений, зарегистрированных на территории региона. Об этом сообщили в краевом Избиркоме.

Напомним, очередные губернаторские выборы пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Кандидатами на пост могут стать только выдвиженцы от партий, самовыдвиженцы не допускаются.

Какие партии могут поучаствовать в выборах губернатора Алтайского края?

Список, опубликованный в телеграм-канале регионального Избиркома, насчитывает 27 партий:

"Единая Россия";

КПРФ;

ЛДПР;

"Яблоко";

"Справедливая России – Патриоты – За правду";

"Партия роста";

"Партия народной свободы" (ПАРНАС);

"Демократическая партия России";

"Партия прогресса";

"Российская партия свободы и справедливости";

"Зеленые";

"Коммунисты России";

"Российский общенародный союз";

"Партия за справедливость!";

Партия социальной защиты;

"Гражданская Сила";

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

"Гражданская Платформа";

"Партия дела";

"Родина";

"Казачья партия Российской Федерации";

"Гражданская инициатива";

"Партия Возрождения России";

"Народно-патриотическая партия России – Власть Народу";

"Новые люди";

"Зеленая альтернатива";

"Партия прямой демократии".

Своих отделений в Алтайском крае нет у "Демократической партии России", "Партии прогресса", "Российской партии свободы и справедливости", Партии социальной защиты, "Гражданской силы", "Партии прямой демократии" и у ПАРНАСа.

При этом отметим, что ПАРНАСа фактически уже нет: еще в конце мая его ликвидировал Верховный суд. Вероятно, наличие этой партии в списке связано с тем, что решение суда еще не вступило в законную силу и на бумаге она пока существует.