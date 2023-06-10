Избирком: в выборах губернатора Алтайского края вправе поучаствовать 27 партий
Их список уже известен
10 июня 2023, 16:30, ИА Амител
В выборах губернатора Алтайского края имеют право поучаствовать 27 политических партий и 20 их отделений, зарегистрированных на территории региона. Об этом сообщили в краевом Избиркоме.
Напомним, очередные губернаторские выборы пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Кандидатами на пост могут стать только выдвиженцы от партий, самовыдвиженцы не допускаются.
Какие партии могут поучаствовать в выборах губернатора Алтайского края?
Список, опубликованный в телеграм-канале регионального Избиркома, насчитывает 27 партий:
- "Единая Россия";
- КПРФ;
- ЛДПР;
- "Яблоко";
- "Справедливая России – Патриоты – За правду";
- "Партия роста";
- "Партия народной свободы" (ПАРНАС);
- "Демократическая партия России";
- "Партия прогресса";
- "Российская партия свободы и справедливости";
- "Зеленые";
- "Коммунисты России";
- "Российский общенародный союз";
- "Партия за справедливость!";
- Партия социальной защиты;
- "Гражданская Сила";
- "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";
- "Гражданская Платформа";
- "Партия дела";
- "Родина";
- "Казачья партия Российской Федерации";
- "Гражданская инициатива";
- "Партия Возрождения России";
- "Народно-патриотическая партия России – Власть Народу";
- "Новые люди";
- "Зеленая альтернатива";
- "Партия прямой демократии".
Своих отделений в Алтайском крае нет у "Демократической партии России", "Партии прогресса", "Российской партии свободы и справедливости", Партии социальной защиты, "Гражданской силы", "Партии прямой демократии" и у ПАРНАСа.
При этом отметим, что ПАРНАСа фактически уже нет: еще в конце мая его ликвидировал Верховный суд. Вероятно, наличие этой партии в списке связано с тем, что решение суда еще не вступило в законную силу и на бумаге она пока существует.
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