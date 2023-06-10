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Избирком: в выборах губернатора Алтайского края вправе поучаствовать 27 партий

Их список уже известен

10 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

В выборах губернатора Алтайского края имеют право поучаствовать 27 политических партий и 20 их отделений, зарегистрированных на территории региона. Об этом сообщили в краевом Избиркоме.

Напомним, очередные губернаторские выборы пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Кандидатами на пост могут стать только выдвиженцы от партий, самовыдвиженцы не допускаются. 

Какие партии могут поучаствовать в выборах губернатора Алтайского края?

Список, опубликованный в телеграм-канале регионального Избиркома, насчитывает 27 партий:

  • "Единая Россия";
  • КПРФ; 
  •  ЛДПР; 
  • "Яблоко"; 
  • "Справедливая России – Патриоты – За правду";
  • "Партия роста";
  • "Партия народной свободы" (ПАРНАС);
  • "Демократическая партия России";
  • "Партия прогресса";
  • "Российская партия свободы и справедливости"; 
  • "Зеленые";
  • "Коммунисты России";
  • "Российский общенародный союз";
  • "Партия за справедливость!"; 
  • Партия социальной защиты; 
  • "Гражданская Сила"; 
  • "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"; 
  • "Гражданская Платформа";
  • "Партия дела"; 
  • "Родина"; 
  • "Казачья партия Российской Федерации";
  • "Гражданская инициатива";
  • "Партия Возрождения России"; 
  • "Народно-патриотическая партия России – Власть Народу";
  • "Новые люди"; 
  • "Зеленая альтернатива";
  • "Партия прямой демократии".

Своих отделений в Алтайском крае нет у "Демократической партии России", "Партии прогресса", "Российской партии свободы и справедливости", Партии социальной защиты, "Гражданской силы", "Партии прямой демократии" и у ПАРНАСа. 

При этом отметим, что ПАРНАСа фактически уже нет: еще в конце мая его ликвидировал Верховный суд. Вероятно, наличие этой партии в списке связано с тем, что решение суда еще не вступило в законную силу и на бумаге она пока существует.

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