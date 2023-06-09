У политических объединений осталось чуть меньше месяца, чтобы официально определиться с кандидатами

09 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/cikrossii

Губернаторская кампания в Алтайском крае понемногу набирает обороты. Депутаты АКЗС определились с датой выборов (10 сентября), а ЦИК РФ одобрил заявку региона на использование дистанционного электронного голосования. Начинают определяться с кандидатами и политические партии. Amic.ru уже рассказывал, кто собирается пойти на выборы от большой парламентской пятерки. Сегодня на очереди партии так называемого "второго эшелона", менее известные большинству избирателей. Кто из политиков, представляющих малые партии, намерен поучаствовать в выборах губернатора, – читайте в нашем обзоре.

"Партия пенсионеров"

Только на днях возглавившая реготделение "Партии пенсионеров" Елена Хрусталева уже заявила, что политобъединение обязательно выдвинет своего кандидата на осенние выборы губернатора. Вероятно, речь идет о самой Хрусталевой.

"Мы намерены пройти муниципальный фильтр, сформировать свою народную программу и участвовать в предвыборных дебатах. Рассчитываю, что нашу политическую силу поддержат более 700 тысяч избирателей старшего возраста, проживающих в регионе", – подчеркнула политик.

Кроме того, депутат АКЗС, в прошлом году исключенная из компартии, позвала бывших коллег под знамена "Партии пенсионеров": "Я предложила настоящим коммунистам, моим единомышленникам, всем сторонникам социальной справедливости объединиться на базе другой уважаемой политической платформы".

"Гражданская инициатива"

Бывший председатель реготделения партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае Юлия Алешина планирует принять участие в выборах губернатора. Об этом она заявляла еще в конце февраля, сейчас подтвердила amic.ru данную информацию. "Я планирую идти от "Гражданской инициативы". Это решение с руководством партии уже согласовано. Сами коллеги-однопартийцы в регионе предложили мне выдвинуться. Ближе к выборам состоится общее собрание членов реготделения, на котором официально будет выдвинут кандидат в губернаторы. У меня нет сомнений, что меня поддержат", – говорила Алешина "Коммерсанту" три месяца назад.

По ее словам, в настоящее время уже идут переговоры с муниципальными депутатами на предмет сбора подписей для прохождения мунфильтра. При этом дата общего собрания членов партии "Гражданская инициатива" пока не определена.

"Зеленые"

Лидер реготделения экологической партии "Зеленые" Владимир Кириллов ранее уже принимал участие в выборах губернатора Алтайского края. Это было в 2014 году. Тогда Кириллов сумел преодолеть мунфильтр, но все равно занял последнее, пятое место среди кандидатов. За эколога проголосовали 1,62% избирателей, или около 10,5 тысячи человек.

"Сейчас мы в раздумьях, конечно, в стороне от такого события не хотели бы остаться. В любом случае последнее слово – за Центральным советом нашей партии. Алтайский край для нас – очень важный регион, в том числе и с точки зрения экологических проблем. Тогда, в 2014 году, нам удалось поставить интересные вопросы по экологической повестке края", – отметил Кириллов. По словам собеседника, окончательная ясность по поводу возможного участия в выборах наступит к середине июня. "В теории я не против", – добавил Кириллов.

"Яблоко"

Новый глава реготделения "Яблока" в Алтайском крае Андрей Ткаченко рассказал, что голоса в партии относительно выдвижения кандидата на губернаторские выборы разделились. "Планы, безусловно, на ЕДГ есть, но решения пока нет. Сейчас бюро обсуждает этот момент. Пока не готов сказать ни да, ни нет. Рассчитываю, что к концу следующей недели будет понимание, что мы делаем, как делаем и делаем ли вообще", – пояснил Ткаченко.

Напомним, что в 2022 году алтайские яблочники добровольно пропустили крупную муниципальную кампанию. В партии готовили предварительные списки кандидатов, однако из-за судебных решений в отношении нескольких партийцев (о дискредитации российских вооруженных сил), блокировки сайта и необходимости собирать подписи избирателей было решено все-таки не идти на выборы.

По словам Ткаченко, одним из главных сдерживающих факторов для "Яблока" на этот раз выступает мунфильтр. "Мы понимаем, что он станет преградой для всех, кроме одной партии с медведем. Тем не менее пропуск кампании не станет трагедией, у нас есть и еще ряд активностей, в том числе политических", – рассказал главный алтайский "яблочник".

"Казачья партия"

В июле 2022 года в Алтайском крае появилось реготделение Казачьей партии Российской Федерации (КаПРФ). Председателем стал бийский бизнесмен Станислав Маховиков, являющийся крестником народного губернатора Михаила Евдокимова.

Муниципальную кампанию 2022 казаки пропустили, так как для участия в выборах обязательное условие – это регистрация реготделения хотя бы за год до дня голосования. "Во всех следующих выборах планируем принимать непосредственное участие", – говорил Маховиков amic.ru год назад. Тем не менее за прошедшее время позиция партии поменялась. "В связи с проведением СВО считаем, что любые разногласия и раздоры в данное время недопустимы. Планируем поддержать действующего губернатора и в дальнейшем помогать реализовывать различные программы, направленные на развитие нашего региона и улучшение качества жизни земляков", – подчеркнул лидер КаПРФ в Алтайском крае.

На момент публикации материала дозвониться еще до ряда руководителей реготделений партий, включая "Родину", не удалось. Отметим, что всего в Алтайском крае на конец апреля было зарегистрировано 20 региональных отделений политических партий, в том числе и пять парламентских.

Кто пойдет на выборы от парламентских партий

Вероятный список кандидатов на выборах от "политических тяжеловесов" выглядит так: от "Единой России" – действующий губернатор Виктор Томенко, от "Справедливой России – За правду" – депутат АКЗС Евгения Боровикова, от ЛДПР – еще один депутат краевого парламента Сергей Булаев, от комроссов – лидер партии Сергей Малинкович, от КПРФ – депутат Госдумы Мария Прусакова.

Документы от кандидатов, включая подписные листы мундепов, избирком будет принимать до 29 июля. Затем в течение 10 дней комиссия примет решение о регистрации либо отказе в ней. Сами выборы запланированы на 10 сентября, они могут обойтись бюджету в 350 млн рублей.