Избирком зарегистрировал еще трех кандидатов в губернаторы Алтайского края
Голосование пройдет с 8 по 10 сентября
05 августа 2023, 15:35, ИА Амител
Избирательная комиссия Алтайского края 5 августа зарегистрировала еще трех кандидатов в губернаторы, сообщили в телеграм-канале Избиркома.
Список участников голосования пополнили Владислав Вакаев ("Новые люди"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Отмечается, что количество подписей в предоставленных Вакаевым и Хрусталевой документах составило по 527, у Малинковича засчитали их 526.
Таким образом, всего на пост главы региона претендуют шесть человек. В их числе также действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Сергей Булаев (ЛДПР).
Пройдут выборы с 8 по 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10-го числа.
18:23:45 05-08-2023
Имитация выборов. Избирком не имеет права решать кого допускать а кого нет. Он обязан оформить всех желающих и представить на суд народа. Каждый гражданин может быть избран и имеет право выбирать. Но гарант юрист оставаясь в тени сделал все чтобы выборы народа перекрутить и изуродовать до уничтожения их духа и сущности.
11:11:11 06-08-2023
Гость (18:23:45 05-08-2023) Имитация выборов. Избирком не имеет права решать кого допуск... Не верится в такое , ведь ПРАВДА или ЛОЖ в документах желающих избираться должна проверяться , а так .... от фонаря если были бы все документы фальшивые , выдуманные ненастоящие данные везде заполненные , ещё и с приклеенной бородой и усами , непохожий на фотографию в паспорте . Неужели избирком такого оформил бы ? Значит проверяли достоверность данных и их соответствие , а гарант юрист был в роле "детектива" об отсутствии или наличии в документах несоответствия или недопустимого . У каждой ответственности за что-либо есть фамилия .
11:30:56 06-08-2023
Гость (18:23:45 05-08-2023) Имитация выборов. Избирком не имеет права решать кого допуск... НАПРИМЕР : Это если справка что не был ранее судим в предъявленных документах , а в других источниках официально зарегистрировано что был ранее судим , юрист гарант в образе "детектива" это и выявляет ???? ...
21:57:02 05-08-2023
что на эту тему сказал Марк Твен?
01:23:52 06-08-2023
гость (21:57:02 05-08-2023) что на эту тему сказал Марк Твен?... Хватит цитировать шутку Марк Твена. Есть куча стран с высоким уровнем жизни, где люди выбирают себе власть на честных выборах, потому что имеют самоуважение.
01:52:04 07-08-2023
Гость (11:30:56 06-08-2023) НАПРИМЕР : Это если справка что не был ранее судим в предъяв... А где бы человек мог взять фальшивую справку что не был ранее судим ? Это тогда подделка документов , напечатал бланк , написал в нём что хотел , поставил подпись и печать их подделав ? А второй вариант , человек пришёл в полицию , дал там ВЗЯТКУ полицейским , чтоб они ему выдали справку , что не был ранее судим , якобы всё равно никто не будет проверять достоверность этой справки . ( Достоверность всех данных должна проверяться и об налогах , и о доходах , и о имуществе , и о родственниках и т.д. )
08:59:12 07-08-2023
Кандидаты по желанию центра ,но не народа.
18:31:38 08-08-2023
Афиноген (08:59:12 07-08-2023) Кандидаты по желанию центра ,но не народа.... Самое уникальное , то что юрист гарант проверял данные кандидатов о вероятном имуществе заграницей , о доходах , о родственниках , и рас со стороны юриста гаранта выводы что полный порядок всё это достоверно и в рамках законности ничего не нарушается , ТОГДА были бы веяния с позиции юриста гаранта соображениями О БУНТАРСТВЕ очень подозрительными , так как если что-то неправильное и незаконное которому будто должны быть возмущения ЭТО ГРЕШОК ЭТОГО САМОГО ЮРИСТА ГАРАНТА . Как говорится , юрист гарант попал в свой капкан тогда получается . ( Если кратко , в случаи возмущений и бунтарств ответственных за достоверность и соответствие предоставленных данных , на основании что исходя из этих данных некий кандидат непригоден , он же самый этот юрист гарант и оказывается виновным за то что эти данные сам определил правильными и соответствующими для того чтоб избираться . )