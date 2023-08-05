Избирком зарегистрировал еще трех кандидатов в губернаторы Алтайского края

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

05 августа 2023, 15:35, ИА Амител









Фото: Избриком Алтайского края / t.me/altkik

Избирательная комиссия Алтайского края 5 августа зарегистрировала еще трех кандидатов в губернаторы, сообщили в телеграм-канале Избиркома.

Список участников голосования пополнили Владислав Вакаев ("Новые люди"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").

Отмечается, что количество подписей в предоставленных Вакаевым и Хрусталевой документах составило по 527, у Малинковича засчитали их 526.

Таким образом, всего на пост главы региона претендуют шесть человек. В их числе также действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Сергей Булаев (ЛДПР).

Пройдут выборы с 8 по 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10-го числа.