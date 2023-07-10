Что такое электронное голосование и как оно будет работать на выборах в 2023 году

В 2023 году электронное голосование в Алтайском крае будет применяться впервые

10 июля 2023, 07:02, Антон Дегтярев

Ирина Акимова и Юрий Сидоров/ Фото: Антон Дегтярев

Главным новшеством избирательной компании Алтайского края в 2023 году станет электронное голосование (сокращённо ДЭГ). Проголосовать по интернету можно будет как на губернаторских, так и на муниципальных выборах. Подробнее о том, как будет работать ДЭГ к этом году и как им воспользоваться – в материале amic.ru.

Что такое ДЭГ?

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это голосование без бумажного бюллетеня по интернету на портале vybory.gov.ru. Житель Алтайского края сможет проголосовать по ДЭГ из любой точки мира. В этом году в крае ДЭГ применяется впервые. Всего в 2023 году ДЭГ будут использовать в 24 субъектах РФ.

ДЭГ соответствует главным принципам избирательного процесса, отметила глава краевого избиркома Ирина Акимова. Это личное и прямое участие в выборах, а также свободное волеизъявление.

Как проголосовать по интернету?

Чтобы поучаствовать в дистанционном голосовании, избиратель должен быть старше 18 лет, у него должна быть регистрация в Алтайском крае, подтверждённая запись на "Госуслугах" с актуальным номером телефона и адресом электронной почты. Для онлайн-голосования нужен компьютер, планшет или смартфон.

Чтобы поучаствовать в выборах дистанционно, избиратель должен зайти на специальный портал vybory.gov.ru и авторизоваться через "Госуслуги", либо же сразу зайти на "Госуслуги". Затем надо будет выбрать кнопку "Проголосовать", дать доступ к своим персональным данным, ознакомиться с техническими условиями ДЭГ, затем ввести код из СМС-сообщения, отправленный на телефон, выбрать своего кандидата и подтвердить свой выбор.

Чтобы поучаствовать в ДЭГ, нужно предварительно подать заявление, отметил руководитель информационного центра ГАС "Выборы" Юрий Сидоров. Их будут принимать с 0:00 24 июля по 24:00 4 сентября. Без подачи заявления проголосовать электронно будет нельзя.





























Дистанционное электронное голосование

Как подать заявление на участие в ДЭГ?

Чтобы подать заявление на участие в ДЭГ, избирателю нужно войти в личный кабинет, выбрать раздел "Мои выборы", далее кликнуть на ссылку "Принять участие дистанционно". Откроется режим подачи заявлений. Там надо заполнить сведения о регистрации по месту жительства и другие данные, рассказал Юрий Сидоров.

"Очень важно всё внимательно проверить. В случае, если у вас долго не было доступа в личный кабинет, поменялись какие-либо сведения, предлагается их актуализировать и ввести корректные. То же и с номером телефона, на который приходит код с подтверждением", – отметил он.

В заявлении проверяется наличие у избирателя активного избирательного права и актуальность данных. Результат рассмотрения заявления придет в личный кабинет.

Заявление могут не принять?

Могут, если ваши данные на "Госуслугах" не совпадают с реальными, либо у вас нет избирательного права. Если вы не обновили данные, то можно исправить их и отправить заявление заново, отметил Юрий Сидоров.

























Как подать заявление на ДЭГ

А проголосовать на обычном участке можно?

Да. Электронная голосования – это всего лишь одна из форм голосования и дополнительный инструмент, сказала Ирина Акимова. По её словам, традиционный формат сохраняется в полном объеме и привычные избирательные участки будут открыты три дня, поэтому "дистант" не заменяет основное голосование на участках, подчеркнула Акимова. Стандартный формат всё ещё остаётся главным.

Проголосовать и на участке, и по интернету сразу нельзя?

Нет, двойное голосование невозможно. По словам Юрия Сидорова, если избиратель выбирает электронное голосование, то его исключают из списка на его избирательном участке. Это происходит, когда заявление уже рассмотрено. В участковую комиссию таким образом приходит уведомление, что избиратель выбрал дистанционную форму.

А передумать можно?

Да, если вы передумали, даже принятое заявление можно отозвать в те же сроки – с 24 июля по 4 сентября. Если его аннулируют, можно прийти и проголосовать на участке.

Сколько будет длится ДЭГ?

ДЭГ начнётся с 8:00 8 сентября и продлится до 20:00 10 сентября.

Требование к избирателю для участия в ДЭГ/ Фото: Антон Дегтярев

Готов ли Алтайский край к ДЭГ?

Да, заверила Ирина Акимова. Она отметила, что избирательные комиссии в регионах изучили из готовность к электронному голосованию. И в Алтайском крае для введения нового формата есть всё необходимое. По словам главы крайизбиркома, на момент февраля 2023 года 65% жителей региона (или 1,1 млн человек) имели подтверждённые записи на "Госуслугах", а почти 80% жителей края пользовались интернетом. Мобильный интернет есть и вовсе у 98 человек из 100, отметил Акимова. Поэтому, уверена она, технических сложностей с введением ДЭГ в крае нет.

ДЭГ безопасен?

Да, заверил Юрий Сидоров. По его словам, система безопасна и имеет несколько способов защиты. Так, у каждого бюллетеня есть свой спецшифр, он шифруется одним кодом, а расшифровывается другим, который разделяется и хранится у членов избирательной комиссии и у общественных наблюдателей. Расшифровать данные можно только после конца голосования.

"Данные шифруются, отправляются в систему хранения, где хранятся в системе блокчейн. Это цепочка блоков, которую нельзя исправить. Хранение происходит не в единой базе данных на на разных площадках, которые дублируют инфу, чтобы сохранить её. Части закрытого ключ хранятся у разных хранителей, после воссоединения ключа все сведения расшифровываются, комиссия подводит итоги. Сведения оформляются в виде протокола и отправляются в краевой избирком или в органы местного самоуправления например", – пояснил Юрий Сидоров.

Будут ли наблюдатели на ДЭГ?

Да, будут. Обычные люди смогут получить информацию о количестве бюллетеней и проголосовавших. Но есть и специальные наблюдатели.

"Они будут следить за транзакциями, фиксировать информацию, содержащуюся в блоке, проверять, соответствует информация своей функции или нет. Каждый шаг, каждую цепочку можно фиксировать. И конечно, будут общедоступные цифры о том, сколько участников ДЭГ подали заявление, сколько получили бюллетени, сколько проголосовало", – объяснил Юрий Сидоров.

По его словам, активно на выборы в 2023 году пойдут наблюдатели за ДЭГ от Общественной палаты, сейчас избирательные комиссии обучают наблюдателей.

Наблюдение на ДЭГ/ Фото: Антон Дегтярев

ДЭГ будет на всех выборах в крае?

Да, он будет и на губернаторских, и на муниципальных выборах.

Возможны ли сбои?

Юрий Сидоров отметил, что сбои во время электронного голосования "исчисляются случайными вероятностями", а система резервирования работает "с запасом". Так что серьёзных сбоев в краевом избиркоме не ожидают.

А можно испортить бюллетень?

Нет, нельзя. Система не даст этого сделать, отметил Юрий Сидоров. Однако если избиратель возьмёт бюллетень и выключит компьютер, он так и останется пустым.