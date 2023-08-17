Избивший женщину на Камчатке повар считает, что следствие хочет его очернить

Сотрудники СК все еще не могут опросить пострадавшую — мужчина сломал ей челюсть и она не может говорить

17 августа 2023, 16:49, ИА Амител

Повар Дмитрий Рязанов, жестоко избивший женщину-бармена в заведении общепита на Камчатке, заявил, что следователи пытаются его очернить. Его заявление на суде по вопросу ареста опубликовал Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сотрудники Следкома все еще не могут опросить пострадавшую – мужчина сломал ей челюсть и она не может говорить. Она до сих пор пребывает в сильном шоке, из-за чего к ней пока никого не пускают. Местные жители принесли в больницу и передали медикам предметы первой необходимости, которые могут пригодиться потерпевшей.

Сам же Рязанов на суде не стал обращаться к пострадавшей, вместо этого начав говорить со следователями. По его словам, они хотят его очернить.

"Я считаю, что мои характеристики собраны в одностороннем порядке, с целью меня очернить как можно хуже. Хотелось, чтобы оно [следствие] и ту сторону слушало, и хорошую, и плохую", – сказал он.

Канал также сообщает, что это уже второе нападение Рязанова на девушку. В 2005 году он жестоко избил представительницу женского пола в кафе "Берег" в Краснодаре, а до этого был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" после нападения с ножом на мужчину. Кроме того, в родном Краснодарском крае его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение общественного порядка.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором повар Дмитрий Рязанов в течение почти четырех минут ногами и руками избивает лежащую на полу женщину, пинает по голове и телу, хватает за волосы и бьет головой об пол, а когда у пострадавшей потекла кровь, начинает избивать ее за то, что она кровью пачкала его кроссовки, когда он пинал ее по лицу.

41-летний Рязанов арестован на два месяца. Он работал с пострадавшей в одном заведении. В тот день он пришел в нетрезвом виде, на что женщина сделала ему замечание. Из-за этого мужчина накинулся на нее и стал избивать ногами. Следователи квалифицировали инцидент как покушение на убийство.