Избивший женщину на Камчатке повар считает, что следствие хочет его очернить
Сотрудники СК все еще не могут опросить пострадавшую — мужчина сломал ей челюсть и она не может говорить
17 августа 2023, 16:49, ИА Амител
Повар Дмитрий Рязанов, жестоко избивший женщину-бармена в заведении общепита на Камчатке, заявил, что следователи пытаются его очернить. Его заявление на суде по вопросу ареста опубликовал Telegram-канал SHOT.
По информации канала, сотрудники Следкома все еще не могут опросить пострадавшую – мужчина сломал ей челюсть и она не может говорить. Она до сих пор пребывает в сильном шоке, из-за чего к ней пока никого не пускают. Местные жители принесли в больницу и передали медикам предметы первой необходимости, которые могут пригодиться потерпевшей.
Сам же Рязанов на суде не стал обращаться к пострадавшей, вместо этого начав говорить со следователями. По его словам, они хотят его очернить.
"Я считаю, что мои характеристики собраны в одностороннем порядке, с целью меня очернить как можно хуже. Хотелось, чтобы оно [следствие] и ту сторону слушало, и хорошую, и плохую", – сказал он.
Канал также сообщает, что это уже второе нападение Рязанова на девушку. В 2005 году он жестоко избил представительницу женского пола в кафе "Берег" в Краснодаре, а до этого был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" после нападения с ножом на мужчину. Кроме того, в родном Краснодарском крае его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение общественного порядка.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором повар Дмитрий Рязанов в течение почти четырех минут ногами и руками избивает лежащую на полу женщину, пинает по голове и телу, хватает за волосы и бьет головой об пол, а когда у пострадавшей потекла кровь, начинает избивать ее за то, что она кровью пачкала его кроссовки, когда он пинал ее по лицу.
41-летний Рязанов арестован на два месяца. Он работал с пострадавшей в одном заведении. В тот день он пришел в нетрезвом виде, на что женщина сделала ему замечание. Из-за этого мужчина накинулся на нее и стал избивать ногами. Следователи квалифицировали инцидент как покушение на убийство.
17:15:19 17-08-2023
Так есть факт избиения, есть свидетели, есть пострадавшая в тяжелом состоянии. Ты сам себя очернил, Дима. Тем более что ты рецидивист.
19:04:04 17-08-2023
Обычный ауешный черт.
22:52:36 17-08-2023
Он, интересно, себя к какой стороне относит в данной ситуации?
09:14:44 18-08-2023
урод. как женщину ногами лупить так он мачо. А как только арестовали , срвзу захныкал...
10:50:40 18-08-2023
А писать она тоже не может ?
12:01:27 18-08-2023
Гость (10:50:40 18-08-2023) А писать она тоже не может ?... а вы уверены, что вы могли бы писАть в таком состоянии?
11:00:10 18-08-2023
Ведь пинал исключительно в лицо! Урод.
13:21:01 18-08-2023
Это у него вошло в привычку, оказывается - нападать на людей с попыткой их убить. Его надолго надо закрыть в тюрьме, он опасен для общества. Сорваться может в любой момент. И убить в следующий раз за косой взгляд или еще за что.