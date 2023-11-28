Избившую младенца в Барнауле женщину могут поместить под стражу

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью

28 ноября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

24-летнюю жительницу Поспелихинского района, которая нанесла травмы своему новорожденному ребенку, задержали. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи будут ходатайствовать о ее аресте.

По информации следствия, 25 ноября 2023 года подозреваемая, находясь в краевом кризисном центре, нанесла новорожденной дочери несколько ударов по голове. Свои противоправные действия она объяснила тем, что не могла успокоить ребенка.

СМИ писали, что у младенца обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

Дело расследуется по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего"). Оно находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Кроме того, дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.