Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна и в чем шанс на его выздоровление?
Режиссер находится в коме уже больше двух месяцев
17 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Тигран Кеосаян, перенесший в конце 2024 года клиническую смерть, продолжает оставаться в коме. В обществе активно обсуждают шансы на выздоровление режиссера, но подтвержденной информации о его состоянии очень мало.
О том, что сейчас происходит с артистом и в чем медицинские эксперты видят его шансы на выход из комы, – в материале amic.ru.
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Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна на данный момент?
Никакой новой информации о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна нет. Лечащие врачи режиссера никак не комментируют ситуацию, в которой находится артист. Известно лишь, что его состояние остается крайне тяжелым, а медики продолжают бороться за его жизнь. Ни о каких улучшениях с момента, когда он впал в кому, не сообщалось.
В марте несколько СМИ со ссылкой на неназванный медперсонал информировали, что сердце режиссера "истощено".
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Как врачи могут спасти Тиграна Кеосаяна?
Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с изданием "Вечерняя Москва" отметил, что возможным вариантом спасти Кеосаяна может стать пересадка сердца. Но добавил, что многое зависит от состояния режиссера. Во-первых, организм, находящийся в коме, может не перенести операцию. Во-вторых, важно, чтобы мозг сохранил свои функции.
"Если мозг сохранил свою жизнь, то может стоять вопрос о пересадке сердца. Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают на то, чтобы спасти жизнь человека", – цитирует Серебрянского "ВМ".Еще одна сложность этого варианта – нужно как можно скорее найти подходящий донорский орган.
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Сделают ли Кеосаяну пересадку сердца?
Неизвестно. Отметим, что кардиолог Серебрянский не занимается лечением Тиграна Кеосаяна. Он прокомментировал ситуацию, опираясь лишь на свой опыт и общую врачебную практику.
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Как эксперты оценивают шансы Тиграна Кеосаяна на выздоровление?
Ранее уже несколько известных медицинских экспертов высказывали свои мнения по поводу будущего Тиграна Кеосаяна. Почти все они отметили, что режиссер оказался в крайне тяжелой ситуации. Во-первых, ранее он уже пережил три инфаркта. Во-вторых, он слишком долго находится в коме, и с каждым днем шансы на его восстановление уменьшаются.
Но при этом часть специалистов подчеркнула, что выздоровление артиста возможно. Случаи, когда люди "просыпаются" после длительной комы, происходят, пусть и редко. Кардиолог Серебрянский тоже верит в то, что Кеосаян выкарабкается.
"Но в каждом случае решение принимается индивидуально. Конечно, хотелось бы пожелать Кеосаяну выкарабкаться. Бывают кризисные ситуации, из которых человек может выбраться. Например, фигурист Роман Костомаров: он погибал в коме, но выкарабкался из нее и встал на лед вновь", – сказал врач "Вечерней Москве".
5
Что говорят о состоянии Кеосаяна его близкие?
Ничего. Жена режиссера Маргарита Симоньян в последний раз комментировала состояние его здоровья еще в январе. Тогда она написала, что улучшений нет.
В начале марта журналистка опубликовала трогательное совместное видео, посвященное годовщине семейной жизни супругов.
"Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое", – написала она в соцсетях.
6
Что случилось с Тиграном Кеосаяном?
Артист попал в реанимацию в конце 2024-го. Но СМИ о клинической смерти Кеосаяна стало известно в начале января – об этом сообщила Маргарита Симоньян. Она добавила, что у ее мужа "давно было больное сердце".
С тех пор он находится в коме, врачи продолжают бороться за его жизнь.
11:25:59 17-03-2025
а что могут сказать врачи ,правду???Люди ждут чуда...Он находился в клинической смерти минимум 10 минут,кома почти три месяца .Но за деньги можно сердце пересадить ,зная что исход равен нулю ,это простые смертные работают ,воспитывают детей и ждут очередь за донорским органом.
14:35:42 27-03-2025
Гость (11:25:59 17-03-2025) а что могут сказать врачи ,правду???Люди ждут чуда...Он нахо... начинается...
11:26:28 17-03-2025
Пересаживать донорское сердце человеку, находящемуся в коме, все равно что выбросить его сразу в помойку, вместо того, чтобы реально кого-то спасти. Можно было бы попробовать эксперимент со свиным сердцем... но мозг патриота такое предательство не выдержит хд
11:35:48 17-03-2025
хватит мусолить - потом раз напишите что похоронили и все
12:15:10 17-03-2025
Гость (11:35:48 17-03-2025) хватит мусолить - потом раз напишите что похоронили и все... тем более мозг давно умер, поддерживают дыхание и кровообращение аппаратом
11:45:10 17-03-2025
можно мозг попробовать заморозить до лучших времён
18:13:18 17-03-2025
гость (11:45:10 17-03-2025) можно мозг попробовать заморозить до лучших времён...
Ради какой великой цели?
14:07:57 17-03-2025
ДА кто это такой и как он связан с нами, барнаульцами? В алтайке родился что ли?
14:22:39 17-03-2025
Сволочи вы все! Вам патриоты поперек горла стоят.
15:01:11 17-03-2025
Человек уже умер. Клиническая смерть. Сердце износилось.
19:12:28 17-03-2025
Дай Бог здоровья! И долгих лет жизни!
00:05:02 18-03-2025
Дай Бог, всё будет хорошо. Маргарита, сил вам и веры в лучшее.
03:13:05 18-03-2025
Очень жаль его, надеюсь выкарабкается, Очень умный и преданный России человек. Терпения его родным и близким, Очень неравнодушно приняла весть о его состоянии.
13:42:05 18-03-2025
Неравнодушно отношусь к этой ситуации с Тиграном. Искренне, желаю здоровья , сил и терпения родным, особенно Маргарите. Она умница , выдержанная и искренняя женщина . Надеюсь, что врачи смогут помочь Тиграну и он еще много лет будет радовать свою семью и радоваться жизнью со своей семьей . Здоровья и сил родным и близким . Сил и профессионализма врачам . Пусть наши врачи, в очередной раз, докажут, что наши врачи - Лучшие ! 🙏
14:03:05 18-03-2025
Считаю, что мозг у него давно умер, если он такой бред нёс по ТВ. А теперь следом уже и сердце отказывает.
Конечно же, желаю ему выздоровления и всего самого лучшего, а также его родственникам, как бы то ни было, это тяжёлая ситуация.
03:47:50 31-03-2025
Он будет жить! Будет очень тяжело но Тигран справится.