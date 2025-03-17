Режиссер находится в коме уже больше двух месяцев

17 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Тигран Кеосаян, перенесший в конце 2024 года клиническую смерть, продолжает оставаться в коме. В обществе активно обсуждают шансы на выздоровление режиссера, но подтвержденной информации о его состоянии очень мало.

О том, что сейчас происходит с артистом и в чем медицинские эксперты видят его шансы на выход из комы, – в материале amic.ru.

1 Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна на данный момент? Никакой новой информации о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна нет. Лечащие врачи режиссера никак не комментируют ситуацию, в которой находится артист. Известно лишь, что его состояние остается крайне тяжелым, а медики продолжают бороться за его жизнь. Ни о каких улучшениях с момента, когда он впал в кому, не сообщалось. В марте несколько СМИ со ссылкой на неназванный медперсонал информировали, что сердце режиссера "истощено".

2 Как врачи могут спасти Тиграна Кеосаяна? Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с изданием "Вечерняя Москва" отметил, что возможным вариантом спасти Кеосаяна может стать пересадка сердца. Но добавил, что многое зависит от состояния режиссера. Во-первых, организм, находящийся в коме, может не перенести операцию. Во-вторых, важно, чтобы мозг сохранил свои функции. "Если мозг сохранил свою жизнь, то может стоять вопрос о пересадке сердца. Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают на то, чтобы спасти жизнь человека", – цитирует Серебрянского "ВМ" Еще одна сложность этого варианта – нужно как можно скорее найти подходящий донорский орган.

3 Сделают ли Кеосаяну пересадку сердца? Неизвестно. Отметим, что кардиолог Серебрянский не занимается лечением Тиграна Кеосаяна. Он прокомментировал ситуацию, опираясь лишь на свой опыт и общую врачебную практику.

4 Как эксперты оценивают шансы Тиграна Кеосаяна на выздоровление? Ранее уже несколько известных медицинских экспертов высказывали свои мнения по поводу будущего Тиграна Кеосаяна. Почти все они отметили, что режиссер оказался в крайне тяжелой ситуации. Во-первых, ранее он уже пережил три инфаркта. Во-вторых, он слишком долго находится в коме, и с каждым днем шансы на его восстановление уменьшаются. Но при этом часть специалистов подчеркнула, что выздоровление артиста возможно. Случаи, когда люди "просыпаются" после длительной комы, происходят, пусть и редко. Кардиолог Серебрянский тоже верит в то, что Кеосаян выкарабкается. "Но в каждом случае решение принимается индивидуально. Конечно, хотелось бы пожелать Кеосаяну выкарабкаться. Бывают кризисные ситуации, из которых человек может выбраться. Например, фигурист Роман Костомаров: он погибал в коме, но выкарабкался из нее и встал на лед вновь", – сказал врач "Вечерней Москве"

5 Что говорят о состоянии Кеосаяна его близкие? Ничего. Жена режиссера Маргарита Симоньян в последний раз комментировала состояние его здоровья еще в январе. Тогда она написала, что улучшений нет. В начале марта журналистка опубликовала трогательное совместное видео, посвященное годовщине семейной жизни супругов. "Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое", – написала она в соцсетях.