Врачи столкнулись со сложностями в лечении Тиграна Кеосаяна
Телеведущий уже более двух месяцев находится в коме
12 марта 2025, 12:14, ИА Амител
В процессе лечения режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который уже более двух месяцев находится в коме, врачи столкнулись с рядом сложностей. В частности, они связаны с большой нагрузкой на сердце. Об этом сообщает информационно-аналитическая газета "Единство".
Сердце подводило Кеосаяна и раньше: он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах. Причиной нынешней госпитализации также стали сердечные проблемы. Именно они привели к клинической смерти режиссера и его последующей коме, выход из которой затянулся надолго.
В настоящее время состояние Тиграна Кеосаяна все еще крайне тяжелое. Изменений в лучшую сторону врачи до сих пор не наблюдают.
Как пояснил врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог и специалист по управлению болью Антон Лобода, клиническая смерть – это состояние, при котором прекращается дыхание и кровообращение: не работает сердце, не дышат легкие.
Врач отмечает, что в таком состоянии изменяются обменные процессы в организме: при отсутствии кислорода некоторые клетки получают энергию с помощью окисления жиров и поглощения кетонов. Однако этот период длится недолго, поскольку кислород – незаменимый энергетический субстрат. После пяти-семи минут клетки начинают погибать из-за его дефицита. Особенно нетерпимы к нехватке кислорода головной мозг и сердечные мышцы.
Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом в больницу он попал еще в декабре 2024 года. Врачи оценили состояние телеведущего как крайне тяжелое, таким оно остается и до сих пор.
12:20:02 12-03-2025
На рекорд идёт
12:31:29 12-03-2025
Мне 48. Ваши школьные примеры смешны. По поводу новости: кто это вообще? Нам такое в школе не прептодавали.
12:44:34 12-03-2025
Лика (12:31:29 12-03-2025) Мне 48. Ваши школьные примеры смешны. По поводу новости: кто... А помоложе есть?
12:56:40 12-03-2025
Новичок?
13:10:29 12-03-2025
Это были новости из клиники профессора Рамбаля, Израиль?
22:23:27 12-03-2025
Господи, что вы пишите, это же горе у людей ! Я сама похоронила мужа в октябре. тоже впал в кому. Неужели у людей не осталось никакого сочувствия ! Помоги ему ГОСПОДИ !
23:56:01 12-03-2025
Наталья (22:23:27 12-03-2025) Господи, что вы пишите, это же горе у людей ! Я сама похорон... у большинства двуногих напрочь вытравили эмпатию, увы. вчера наткнулась на яжематерей, запрещающих своим отпрыскам помогать старикам, потому что они посмотрели видео про Спесивцева и его мать. что вы от них хотите? это общество идеальных потребителей без эмпатии и критического мышления.