Телеведущий уже более двух месяцев находится в коме

12 марта 2025, 12:14, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

В процессе лечения режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который уже более двух месяцев находится в коме, врачи столкнулись с рядом сложностей. В частности, они связаны с большой нагрузкой на сердце. Об этом сообщает информационно-аналитическая газета "Единство".

Сердце подводило Кеосаяна и раньше: он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах. Причиной нынешней госпитализации также стали сердечные проблемы. Именно они привели к клинической смерти режиссера и его последующей коме, выход из которой затянулся надолго.

В настоящее время состояние Тиграна Кеосаяна все еще крайне тяжелое. Изменений в лучшую сторону врачи до сих пор не наблюдают.

Как пояснил врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог и специалист по управлению болью Антон Лобода, клиническая смерть – это состояние, при котором прекращается дыхание и кровообращение: не работает сердце, не дышат легкие.

Врач отмечает, что в таком состоянии изменяются обменные процессы в организме: при отсутствии кислорода некоторые клетки получают энергию с помощью окисления жиров и поглощения кетонов. Однако этот период длится недолго, поскольку кислород – незаменимый энергетический субстрат. После пяти-семи минут клетки начинают погибать из-за его дефицита. Особенно нетерпимы к нехватке кислорода головной мозг и сердечные мышцы.

Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом в больницу он попал еще в декабре 2024 года. Врачи оценили состояние телеведущего как крайне тяжелое, таким оно остается и до сих пор.