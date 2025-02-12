Режиссер перенес клиническую смерть в конце 2024 года

12 февраля 2025, 11:23, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Известный российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян продолжает оставаться в коме, после того как перенес клиническую смерть в декабре 2024-го. Никакой информации о состоянии его здоровья не поступало с середины января.

О том, почему Кеосаян до сих пор не вышел из комы и есть ли у него шансы выздороветь, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии Тигран Кеосаян? Никаких новостей об изменении состояния режиссера за последние две недели не поступало. Последний пост супруги Кеосаяна, журналистки Маргариты Симоньян, был опубликован 19 января. В нем она сообщила, что положение дел никаким образом не изменилось. Лишь издание "Интересная Россия" 8 февраля сообщило, что Кеосаян по-прежнему находится в коме "в крайне тяжелом состоянии".

2 Почему Кеосаян до сих пор находится в коме? Лечащие врачи режиссера никак не комментировали его состояние и причины произошедшего. Известно лишь, что они продолжают бороться за его жизнь и делают все возможное, чтобы вывести Тиграна Кеосаяна из комы. Так что стоит набраться терпения и дождаться новостей от близких режиссера.

3 Есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы выйти из комы и вернуться к нормальной жизни? Информации от врачей, которые работают с Кеосаяном, не поступало. Маргарита Симоньян также не сообщала ни о каких прогнозах. Несколько независимых специалистов, которые давали комментарии журналистам по поводу произошедшего, отмечали, что шансы у режиссера есть. Но здесь должно сойтись несколько факторов: прежде всего, профессионализм врачей и сила организма больного. Кроме того, отмечалось, что с каждым днем нахождения в коме вероятность благоприятного исхода снижается.

4 Что случилось с Тиграном Кеосаяном? Конкретных подробностей не сообщалось. Маргарита Симоньян лишь дала понять, что причиной случившегося с Тиграном Кеосаяном стали проблемы с сердцем. Оно у режиссера уже "давно больное", отмечала супруга. "До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме", – написала главред RT в начале января.