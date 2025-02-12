Почему Тигран Кеосаян до сих пор находится в коме и какие у него шансы из нее выйти?
Режиссер перенес клиническую смерть в конце 2024 года
12 февраля 2025, 11:23, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Известный российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян продолжает оставаться в коме, после того как перенес клиническую смерть в декабре 2024-го. Никакой информации о состоянии его здоровья не поступало с середины января.
О том, почему Кеосаян до сих пор не вышел из комы и есть ли у него шансы выздороветь, – в материале amic.ru.
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В каком состоянии Тигран Кеосаян?
Никаких новостей об изменении состояния режиссера за последние две недели не поступало. Последний пост супруги Кеосаяна, журналистки Маргариты Симоньян, был опубликован 19 января. В нем она сообщила, что положение дел никаким образом не изменилось.
Лишь издание "Интересная Россия" 8 февраля сообщило, что Кеосаян по-прежнему находится в коме "в крайне тяжелом состоянии".
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Почему Кеосаян до сих пор находится в коме?
Лечащие врачи режиссера никак не комментировали его состояние и причины произошедшего. Известно лишь, что они продолжают бороться за его жизнь и делают все возможное, чтобы вывести Тиграна Кеосаяна из комы.
Так что стоит набраться терпения и дождаться новостей от близких режиссера.
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Есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы выйти из комы и вернуться к нормальной жизни?
Информации от врачей, которые работают с Кеосаяном, не поступало. Маргарита Симоньян также не сообщала ни о каких прогнозах.
Несколько независимых специалистов, которые давали комментарии журналистам по поводу произошедшего, отмечали, что шансы у режиссера есть. Но здесь должно сойтись несколько факторов: прежде всего, профессионализм врачей и сила организма больного. Кроме того, отмечалось, что с каждым днем нахождения в коме вероятность благоприятного исхода снижается.
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Что случилось с Тиграном Кеосаяном?
Конкретных подробностей не сообщалось. Маргарита Симоньян лишь дала понять, что причиной случившегося с Тиграном Кеосаяном стали проблемы с сердцем. Оно у режиссера уже "давно больное", отмечала супруга.
"До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме", – написала главред RT в начале января.
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Из-за чего у Тиграна Кеосаяна начались проблемы со здоровьем?
Проблемы со здоровьем у Тиграна Кеосаяна начались более десяти лет назад, сообщал Telegram-канал Baza. По данным издания, ранее у режиссера уже было два инфаркта – в 2008 и 2010 годах. При этом сам Кеосаян рассказывал журналистам, что на самом деле он перенес инфаркт трижды.
19:09:01 20-02-2025
Очень желаю Тиграну Кеосаяну выздоровления. Мне очень жаль. что его сердечко старается не подвести Тиграна, но сердечку сейчас очень трудно и врачи вместе с сердечком тоже стараются помочь Тиграну. У Бога прошу, помоги хорошему человеку выздороветь и выйти из комы. Его ждут дома. Я с теплом отношусь к Тиграну и его жене Маргарите. Они мне оба симпатичны. Люблю их программы. Замечательная программа "Пилорама".
18:54:09 22-02-2025
Молюсь за здоровье Тиграна.Такой отличный,справедливый парень.Он должен жить!!!Они с Маргаритой доводят до народа истинное положение в нашей стране.Держитесь,Маргарита,все в руках Божьих!!!И мы,любящие И уважающие Вас люди нашей страны молимся за Вас!!!Пусть Господь укроет ризою Вашу семью и сбережёт Вас!!!Как бывает жестока и несправедлива жизнь!!!
19:07:15 22-02-2025
галина (18:54:09 22-02-2025) Молюсь за здоровье Тиграна.Такой отличный,справедливый парен... Вот ни разу не смотрел ни его программу, ни его супруги. Собственно так же как и телевизор давненько не включал. Но почему вы свое имя написали со строчной буквы, а потом много раз прописную использовали? Вы себя не любите больше, чем того, кого "уважаете"? Про ризы и молитвы это отдельный разговор. Возле подъезда, как потеплеет, с соседками обсудите.
01:09:04 26-02-2025
Очень хочу, чтоб он вышел из комы. Бога прошу 🙏🙏🙏🙏🙏 очень мне нравится его передача и сам Тигран Кеосаян. И жена его Маргарита Семоньян, очень хороший человек. Помоги им боженька, очень прошу! 🙏🙏🙏🙏🙏