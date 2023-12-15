Измерить давление и купить билет. Какие еще неочевидные услуги предоставляет почта
В "Почте России" составили топ-3 непривычных сервисов
15 декабря 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KRav4
Почтовые отделения страны, в том числе в Алтайском крае, – это многопрофильные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКУ, перевести деньги или приобрести страховку. Наряду с привычными сервисами, клиенты могут, например, купить билет на поезд или самолет. В некоторых сельских отделениях, модернизированных по президентской программе ремонтов, – подтвердить или восстановить свою учетную запись на портале "Госуслуги". Или самостоятельно получить электронные государственные услуги на клиентском компьютере и проверить уровень кислорода в крови.
Топ-3 неочевидных, но полезных услуг на почте выглядит так:
- "Уголок здоровья". В 37 обновленных отделениях с 2022 года клиенты могут самостоятельно измерить показатели здоровья: давление, температуру, уровень кислорода в крови. Медицинские приборы выдают бесплатно, по запросу. В 2023 году такой возможностью воспользовались почти шесть тысяч раз.
- "Госуслуги". На втором месте – возможность в этих же отделениях с помощью сотрудников подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, обновить данные паспорта. В 2023-м жители воспользовались этим сервисом более 1,2 тыс. раз. Кроме того, в регионе есть отделения со специальным компьютером, за которым клиенты могут самостоятельно получить электронные государственные услуги. В текущем году сельчане работали с сервисом в таком формате 12 раз.
- Покупка железнодорожных или авиабилетов. Клиенту достаточно иметь при себе паспорт, по которому оператор оформит электронный билет. В среднем за год в крае такой возможностью пользуются около 750 человек, преимущественно жители сел. Чаще клиенты почтовых отделений покупают билеты на поезд (95%), чем на самолет (5%).
АО "Почта России"Реклама
10:34:07 15-12-2023
а огород вскопают ? если попросить.
10:39:00 15-12-2023
Зато письмо уже три недели валяется на сортировке в одном и том же городе) Даже не ушло никуда. Может, просто честно сказать уже, что они не Почта, а сельпо?
11:03:28 15-12-2023
Лучше бы занимались своими прямыми обязанностями. Большая очередь стоит, и тут у них на "прилавках" еще продукты питания разложены. Это что такое? Представляю как "съедят" такого покупателя остальные в очереди....
11:35:30 15-12-2023
А голову не помоют за дополнительную плату? Может у кого то горячей воды нет?
11:56:07 15-12-2023
Мне до почтового отделения пилить минут 20. Померить давление могу дома, ну или ближайшая аптека - 5мин. Госуслуги - дома со смартфона/компьютера. Билеты - дома со смартфона/компьютера. Оплата ЖКУ - дома со смартфона/компьютера. Купить продукты - ближайший магазин у дома - 5мин ну и выбор получше. Денежные переводы - дома со смартфона/компьютера. Зачем в городе все эти доп услуги у почтовых отделений? Что-бы пенсионерам было где пообщаться? В городе строят новые кварталы, а новые почтовые отделения не открываю.
12:22:25 15-12-2023
Гость (11:56:07 15-12-2023) Мне до почтового отделения пилить минут 20. Померить давлени... написано четко - в некоторых сельских отделениях. Понятно, что в городе все это есть, а сельскому жителю куда обратиться? Во многих населенных пунктах, кроме почты нет никаких объектов инфраструктуры, даже элементарной торговой точки, к сожалению.
14:05:00 15-12-2023
Гость (12:22:25 15-12-2023) написано четко - в некоторых сельских отделениях. Понятно, ч... Интернет есть в любом селе. это по поводу покупки билетов , переводов и пр. Ну а уж ради измерения температуры и давления плестись на почту, странное решение
14:33:05 15-12-2023
Гость (11:56:07 15-12-2023) Мне до почтового отделения пилить минут 20. Померить давлени... Хвалишься своей продвинностью? Будь поскромней.
14:19:57 15-12-2023
Вы что думаете,работники почты прям страшно рады тому,что им надо продавать всякую продукцию,билеты и прочее? У них столько обязанностей,что они не знают,за что хвататься. И да, у них план(ну раньше был) на продажу этих продуктов и печатной продукции,лотереек и всего прочего.
15:19:10 15-12-2023
логистикой бы лучше занялись. а то постоматов понаставили, а сроки доставки не могут соблюсти. 3 дня посылка провалялась в сортировке и 1 день курьер возил. а wb за это время успевает из москвы привезти и в пвз передать, а эти все сортируют)
16:17:27 16-12-2023
гость (15:19:10 15-12-2023) логистикой бы лучше занялись. а то постоматов понаставили, а... Просто зарплаты там такие смешные, что мало кто хочет этой самой сортировкой заниматься. Руководству очень надо ФОТ в центральном офисе повысить и украсть на этом же в так называемых "дочерних компаниях" там на 186% зарплата увеличилась. Это как с 30тыр до почти 90.