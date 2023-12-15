В "Почте России" составили топ-3 непривычных сервисов

15 декабря 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KRav4

Тонометр / Фото: Freepik

Почтовые отделения страны, в том числе в Алтайском крае, – это многопрофильные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКУ, перевести деньги или приобрести страховку. Наряду с привычными сервисами, клиенты могут, например, купить билет на поезд или самолет. В некоторых сельских отделениях, модернизированных по президентской программе ремонтов, – подтвердить или восстановить свою учетную запись на портале "Госуслуги". Или самостоятельно получить электронные государственные услуги на клиентском компьютере и проверить уровень кислорода в крови.

Топ-3 неочевидных, но полезных услуг на почте выглядит так:

"Уголок здоровья". В 37 обновленных отделениях с 2022 года клиенты могут самостоятельно измерить показатели здоровья: давление, температуру, уровень кислорода в крови. Медицинские приборы выдают бесплатно, по запросу. В 2023 году такой возможностью воспользовались почти шесть тысяч раз.

"Госуслуги". На втором месте – возможность в этих же отделениях с помощью сотрудников подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, обновить данные паспорта. В 2023-м жители воспользовались этим сервисом более 1,2 тыс. раз. Кроме того, в регионе есть отделения со специальным компьютером, за которым клиенты могут самостоятельно получить электронные государственные услуги. В текущем году сельчане работали с сервисом в таком формате 12 раз.

Покупка железнодорожных или авиабилетов. Клиенту достаточно иметь при себе паспорт, по которому оператор оформит электронный билет. В среднем за год в крае такой возможностью пользуются около 750 человек, преимущественно жители сел. Чаще клиенты почтовых отделений покупают билеты на поезд (95%), чем на самолет (5%).

АО "Почта России"

Реклама