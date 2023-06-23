Изнанка форума риелторов: как организовывали Altai Realestate 2023

Работа над масштабным проектом Сибири длилась восемь месяцев

23 июня 2023, 12:00, ИА Амител LjN8K9mNX

Шестой международный форум риелторов / Фото: Дмитрий Днепровский

Форум Altai Realestate* 2023 "Инновации в недвижимость: новая реальность", который прошел в конце мая на курорте Манжерок в Горном Алтае, произвел настоящий фурор. Участники высоко оценили организацию и уровень спикеров, площадку и общую концепцию. Но, как известно, за красивой картинкой скрывается большой труд.

Организаторы – Корпорация творчества EventCorpLife* – поделились своими впечатлениями после восьми месяцев работы над одним из самых масштабных мероприятий в Сибири в сфере недвижимости.

"Первый этап подготовки начался еще в октябре. Мы очень детально прорабатывали концепцию, сценарии реализации, структуру, смету. Честно говоря, даже несколько раз готовили варианты по смене локации. Хотя, наверное, сейчас многим участникам сложно представить, что форум мог проходить не на Манжероке. Но мы рады, что все получилось так, как получилось", – говорит project-manager* EventCorpLife Анастасия Базылева.

Большое внимание уделили работе с волонтерами. Чтобы стать частью Altai Realestate 2023 ребятам пришлось пройти полноценный отбор. И только 20 человек, максимально настроенных на рабочий процесс в команде, узнали, что бывает, когда 450 риелторов собираются вместе.

Форум длился три полноценных дня. За это время участники смогли послушать топовых спикеров со всей России, обменяться последними трендами в сфере недвижимости, а также познакомиться с новыми решениями для бизнеса.

И пока участники прокачивали свои скиллы*, команда организаторов следила за тем, чтобы их идеи были реализованы четко и в срок. Исправная работа технического оснащения, фото и видеосъемка, координация на площадке, курирование программы и отслеживание тайминга – EventCorpLife делало все, чтобы каждый гость и спикер остались довольными после мероприятия.

"Лучший показатель работы организатора – это обратная связь. Форум прошел хорошо, и это особенно заметно по комментариям участников для различных изданий. Но в следующем году мы планируем провести его еще на уровень выше. Ведь даже если со стороны кажется, что все прошло отлично, опытный специалист найдет нюансы, которые сделают мероприятие лучше. Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Мария Ракина с нами в этих вопросах согласна. Так что ждем всех на Altai Realestate в 2024 году", – подытоживает event-организатор. Шестой международный форум риелторов / Фото: Дмитрий Днепровский

*Altai Realestate ("Алтай Риалестейт"); EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); project-manager EventCorpLife ("проджект-мэнэджер ИвентКорпЛайф"); скиллы – навыки.

Корпорация творчества EventCorpLife (ИП Романова В.Е.)

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