Израиль начал военную операцию в Ливане
По словам главы Генштаба Халеви, цель ЦАХАЛ — инфраструктура "Хезболлы"
24 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что сегодня утром ЦАХАЛ начала "упреждающую наступательную операцию". Об этом сообщает РБК.
Последние дни Израиль наносил удары по территории южного Ливана и по столице страны Бейруту. Халеви назвал целью израильской армии инфраструктуру шиитской группировки "Хезболла".
"По сути, мы нацеливаемся на боевую инфраструктуру, которую "Хезболла" строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время", – заявил он.
СМИ ранее сообщали, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль к северу от границы Израиля. Вместе с тем на территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации: он будет действовать двое суток, если правительство не примет решение о продлении.
07:34:41 24-09-2024
Работайте, братья
07:47:06 24-09-2024
Гость (07:34:41 24-09-2024) Работайте, братья... Вы троллите?
08:02:36 24-09-2024
Палестину год утюжат, теперь еще Ливан начали. Это потому что за них гегемон
08:09:48 24-09-2024
значит ли это, что на Ливан напали или это другое ? или Израилю можно вести "упреждающую наступательную операцию и создавать буферные зоны", а РФ нет.
09:07:03 24-09-2024
Гость (08:09:48 24-09-2024) значит ли это, что на Ливан напали или это другое ? или Изра... Вынепонимаетеэтодргугое.
09:28:36 24-09-2024
Израилю можно вести "упреждающую наступательную операцию и создавать буферные зоны", а РФ нет --- странный вопрос, конечно. Достоевский про это давно написал. Есть твари дрожащие, а есть, кто право имеет
14:19:33 24-09-2024
Санкциями то уже обложили?
Хотя кто там жидов обложит, самая "ущемленная" нация же