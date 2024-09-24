Израиль начал военную операцию в Ливане

По словам главы Генштаба Халеви, цель ЦАХАЛ — инфраструктура "Хезболлы"

24 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Израильские военные / Фото: unsplash.com

Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что сегодня утром ЦАХАЛ начала "упреждающую наступательную операцию". Об этом сообщает РБК.

Последние дни Израиль наносил удары по территории южного Ливана и по столице страны Бейруту. Халеви назвал целью израильской армии инфраструктуру шиитской группировки "Хезболла".

"По сути, мы нацеливаемся на боевую инфраструктуру, которую "Хезболла" строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время", – заявил он.

СМИ ранее сообщали, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль к северу от границы Израиля. Вместе с тем на территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации: он будет действовать двое суток, если правительство не примет решение о продлении.