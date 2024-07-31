Израиль нанес удар по столице Ливана
Есть раненые и погибшие
31 июля 2024, 07:47, ИА Амител
Истребители Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк.
По его данным, удар был нанесен по району госпиталя Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах" и здания Консультативного совета шиитов.
В итоге оказался сильно разрушен четырехэтажный дом, также повреждения получили соседние здания и припаркованные рядом автомобили.
Предварительно установлено, что убиты два командира, среди мирных жителей есть погибшая и минимум шестеро раненых.
По словам источника в "Хезболлах", целью атаки была ликвидация высокопоставленного военного руководителя, но он избежал покушения и покинул штаб до удара.
09:43:05 31-07-2024
Ух ты, второй фронт открыл
09:57:32 31-07-2024
ну ничего, повторят
13:19:41 31-07-2024
бьют по больницам и весь мир молчит...
14:06:27 31-07-2024
Гость (13:19:41 31-07-2024) бьют по больницам и весь мир молчит...... Наверное мир думает что там неправильные больные