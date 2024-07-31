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Израиль нанес удар по столице Ливана

Есть раненые и погибшие

31 июля 2024, 07:47, ИА Амител

Вид на Бейрут / Фото: unsplash.com
Вид на Бейрут / Фото: unsplash.com

Истребители Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк.

По его данным, удар был нанесен по району госпиталя Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах" и здания Консультативного совета шиитов.

В итоге оказался сильно разрушен четырехэтажный дом, также повреждения получили соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

Предварительно установлено, что убиты два командира, среди мирных жителей есть погибшая и минимум шестеро раненых.

По словам источника в "Хезболлах", целью атаки была ликвидация высокопоставленного военного руководителя, но он избежал покушения и покинул штаб до удара.

конфликт

Комментарии 4

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Гость

09:43:05 31-07-2024

Ух ты, второй фронт открыл

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гость

09:57:32 31-07-2024

ну ничего, повторят

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Гость

13:19:41 31-07-2024

бьют по больницам и весь мир молчит...

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Гость

14:06:27 31-07-2024

Гость (13:19:41 31-07-2024) бьют по больницам и весь мир молчит...... Наверное мир думает что там неправильные больные

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