Израиль назвал количество пораженных целей ХАМАС в Газе за сутки

ЦАХАЛ уничтожила ответственного за специальные операции в сфере безопасности палестинского движения Джамаля Муссу

06 ноября 2023, 23:02, ИА Амител

Фото: ТАСС

За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает телеканал "360", пресс-служба ЦАХАЛ заявила об уничтожении ответственного за специальные операции в сфере безопасности палестинского движения Джамаля Муссу.

"За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары более чем по 450 целям ХАМАС", – указали в публикации, отметив, что в атаках принимали участие военно-морские силы страны.Также в минувшие сутки Армия обороны Израиля ликвидировала командующих батальонами боевого крыла ХАМАС и в ночь на 6 ноября установила контроль над рядом объектов ХАМАС в секторе Газа.