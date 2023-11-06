Израиль назвал количество пораженных целей ХАМАС в Газе за сутки
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за специальные операции в сфере безопасности палестинского движения Джамаля Муссу
06 ноября 2023, 23:02, ИА Амител
За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает телеканал "360", пресс-служба ЦАХАЛ заявила об уничтожении ответственного за специальные операции в сфере безопасности палестинского движения Джамаля Муссу.
"За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары более чем по 450 целям ХАМАС", – указали в публикации, отметив, что в атаках принимали участие военно-морские силы страны.Также в минувшие сутки Армия обороны Израиля ликвидировала командующих батальонами боевого крыла ХАМАС и в ночь на 6 ноября установила контроль над рядом объектов ХАМАС в секторе Газа.
07:00:23 07-11-2023
Стирают Палестину с лица Земли
18:36:44 07-11-2023
Вообще-то, Палестина - это название территории, как Сибирь, например. А государство Израиль расположено на территории, называемой Палестиной. А государства Палестина нет и никогда не было. Это факт!