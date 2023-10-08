Израиль официально перешел в состояние войны

Последний раз в этом статусе страна находилась в 1973 году – во время войны Судного дня

08 октября 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В последний раз в этом статусе страна находилась в 1973 году – во время войны Судного дня. Как отмечает Readovka, он позволяет не только расширить мобилизацию, но и использовать полицию для подавления арабских беспорядков внутри страны.

Также армия Израиля сможет принудительно выселять граждан из приграничных территорий.