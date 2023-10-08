Полицейский открыл огонь по израильтянам в Египте

По информации местных СМИ, погибли три человека

08 октября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудник полиции открыл огонь по израильтянам в Египте. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Сообщается, что правоохранитель расстрелял автобус в Александрии. В результате происшествия погибли два израильтянина и один гражданин Египта.

Стрелять по туристам начали, когда они прибыли к Помпеевой колонне.

Нападавший задержан, его мотив пока неизвестен.