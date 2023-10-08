Полицейский открыл огонь по израильтянам в Египте
По информации местных СМИ, погибли три человека
08 октября 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудник полиции открыл огонь по израильтянам в Египте. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Сообщается, что правоохранитель расстрелял автобус в Александрии. В результате происшествия погибли два израильтянина и один гражданин Египта.
Стрелять по туристам начали, когда они прибыли к Помпеевой колонне.
Нападавший задержан, его мотив пока неизвестен.
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Не любят они их