Израильскую спортсменку освистали на церемонии награждения на ЧМ
Девушка заявила, что спорт и политику не следует смешивать
19 февраля 2024, 17:56, ИА Амител
Чемпионат по плаванию / Фото: pxhere.com
Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали во время церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщает РИА Новости.
После инцидента 20-летняя спортсменка заявила, что завоевала серебро ради Израиля и гордится этим.
"Если кому-то это не нравится, это не моя проблема. Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать", – указала она.
Горбенко также подчеркнула, что не собирается отказываться от медали "только потому, что какие-то дети свистят в мой адрес".
00:59:28 20-02-2024
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09:29:10 20-02-2024
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