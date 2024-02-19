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Израильскую спортсменку освистали на церемонии награждения на ЧМ

Девушка заявила, что спорт и политику не следует смешивать

19 февраля 2024, 17:56, ИА Амител

Чемпионат по плаванию / Фото: pxhere.com
Чемпионат по плаванию / Фото: pxhere.com

Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали во время церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщает РИА Новости.

После инцидента 20-летняя спортсменка заявила, что завоевала серебро ради Израиля и гордится этим.

"Если кому-то это не нравится, это не моя проблема. Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать", – указала она.

Горбенко также подчеркнула, что не собирается отказываться от медали "только потому, что какие-то дети свистят в мой адрес".

Фото: unsplash.com

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Спорт

Комментарии 3

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Владимир

00:59:28 20-02-2024

В мусульманских странах народ невежественный и малообразованный.

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Гость

08:23:36 20-02-2024

Владимир (00:59:28 20-02-2024) В мусульманских странах народ невежественный и малообразован... А в израиле живут добрые, милые и честные люди. Никогда никого не обманывают и не занимаются геноцидом целых народов...

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Гость

09:29:10 20-02-2024

Владимир (00:59:28 20-02-2024) В мусульманских странах народ невежественный и малообразован... Ваши нацистские откровения надо Рамзану Ахматовичу переслать. Знаю одного, который долго извинялся после подобных высказываний.

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