Израильскую спортсменку освистали на церемонии награждения на ЧМ

Девушка заявила, что спорт и политику не следует смешивать

19 февраля 2024, 17:56, ИА Амител

Чемпионат по плаванию / Фото: pxhere.com

Израильскую пловчиху Анастасию Горбенко освистали во время церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщает РИА Новости.

После инцидента 20-летняя спортсменка заявила, что завоевала серебро ради Израиля и гордится этим.

"Если кому-то это не нравится, это не моя проблема. Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать", – указала она.

Горбенко также подчеркнула, что не собирается отказываться от медали "только потому, что какие-то дети свистят в мой адрес".