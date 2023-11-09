Евросовет пригрозил Израилю изоляцией, если продолжится уничтожение населения в Газе
Шарль Мишель заявил о необходимости создания двух государств, чтобы решить конфликт
09 ноября 2023, 17:46, ИА Амител
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль окажется в изоляции, если продолжит нарушать международное право в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
"Израиль не заинтересован в том, чтобы оказаться в изоляции от международного сообщества. Поэтому для Израиля важно внимательно относиться к этим правилам", – подчеркнул политик.
Он указал на необходимость обеспечить защиту гражданского населения в секторе Газа. По этому вопросу, отметил Мишель, ЕС должен организовать международную конференцию.
"ЕС может и должен взять на себя ведущую роль, чтобы продвигать это решение путем создания двух государств, подготовить конкретные решения, которые могут послужить основой для компромисса", – добавил глава Евросовета.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Комментарии 0