Евросовет пригрозил Израилю изоляцией, если продолжится уничтожение населения в Газе

Шарль Мишель заявил о необходимости создания двух государств, чтобы решить конфликт

09 ноября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль окажется в изоляции, если продолжит нарушать международное право в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

"Израиль не заинтересован в том, чтобы оказаться в изоляции от международного сообщества. Поэтому для Израиля важно внимательно относиться к этим правилам", – подчеркнул политик.

Он указал на необходимость обеспечить защиту гражданского населения в секторе Газа. По этому вопросу, отметил Мишель, ЕС должен организовать международную конференцию.

"ЕС может и должен взять на себя ведущую роль, чтобы продвигать это решение путем создания двух государств, подготовить конкретные решения, которые могут послужить основой для компромисса", – добавил глава Евросовета.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о последнем шансе для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.