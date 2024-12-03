"Известия": инфляция поднимется до 9% к концу 2024 года

Это произойдет из-за ослабления рубля

03 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

К концу 2024 года инфляция поднимется до 9% вместо прогнозируемых Центробанком 8-8,5%. Это следует из консенсус-прогноза "Известий".

Из-за ослабления рубля аналитики ухудшили ожидания: в последнюю неделю ноября он резко ослаб по отношению к доллару – курс доходил до 114 рублей на рынке Forex. Однако затем рубль откатился благодаря мерам ЦБ, который перестал покупать валюту для зеркалирования операций Минфина. На 3 декабря Банк России установил курс доллара в размере 107,2 руб.

Согласно данным "Известий", влияние курса рубля на инфляцию обусловлено несколькими факторами:

подорожание импортных товаров, их компонентов и комплектующих;

обесценивание валюты и, как следствие, рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса;

дефицит кадров.

Эксперты уверены, что ослабление рубля приведет к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. По их словам, совет директоров регулятора на заседании 20 декабря увеличит ключевую ставку сразу до 23% годовых. Однако это повышение может стать последним в нынешнем цикле: Банку России и правительству придется найти баланс между ростом экономики и скоростью снижения инфляции до целевых 4%.