"Известия": инфляция поднимется до 9% к концу 2024 года
Это произойдет из-за ослабления рубля
03 декабря 2024, 16:15, ИА Амител
К концу 2024 года инфляция поднимется до 9% вместо прогнозируемых Центробанком 8-8,5%. Это следует из консенсус-прогноза "Известий".
Из-за ослабления рубля аналитики ухудшили ожидания: в последнюю неделю ноября он резко ослаб по отношению к доллару – курс доходил до 114 рублей на рынке Forex. Однако затем рубль откатился благодаря мерам ЦБ, который перестал покупать валюту для зеркалирования операций Минфина. На 3 декабря Банк России установил курс доллара в размере 107,2 руб.
Согласно данным "Известий", влияние курса рубля на инфляцию обусловлено несколькими факторами:
- подорожание импортных товаров, их компонентов и комплектующих;
- обесценивание валюты и, как следствие, рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса;
- дефицит кадров.
Эксперты уверены, что ослабление рубля приведет к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. По их словам, совет директоров регулятора на заседании 20 декабря увеличит ключевую ставку сразу до 23% годовых. Однако это повышение может стать последним в нынешнем цикле: Банку России и правительству придется найти баланс между ростом экономики и скоростью снижения инфляции до целевых 4%.
"Впрочем, пока что прогноз экспертов касательно инфляции кажется не таким оптимистичным: некоторые ожидают снижения роста цен лишь во втором полугодии 2025-го. Но даже в декабре следующего года, по их мнению, он составит 6-7%", – заключили "Известия".
17:18:26 03-12-2024
9%...
Ну, ну... ну, ну...
17:55:27 03-12-2024
Масло было 120-стало 240, и т.д. это да.... 9% . Пусть Снегурочка ЦБ сходит до магазина и порадуется ценам
18:31:36 03-12-2024
Тогда почему пенсионерам проиндексируют всего на 7.5% однако несправедливо.
19:20:56 03-12-2024
гость (18:31:36 03-12-2024) Тогда почему пенсионерам проиндексируют всего на 7.5% однако... Хотели на 7.5 но потом передумали и решили, что 7,3 хватит.
18:38:24 03-12-2024
Если 9% в месяц, то да, верим...
20:48:01 03-12-2024
90 % ближе к реальности
21:53:44 03-12-2024
Чудеса. В причинах инфляции первый и второй пункт противоречат друг другу. Ну уж в сказку про обесценивание валюты ребенок детского сада или ясель не поверит. Если все перевести в у.е. как в 90-е, то цены в паритете и даже по некоторым будет снижение, т.е. по у.е. инфляции нет. А инфляция - она рублевая: из-за технической инфляции - вброса новых денег.
21:54:16 03-12-2024
"Плох" был советский рубль при покупательной способности выше 'зелёного' - потребовался "хороший" 'деревянный', который даже после "оздоровительной" деноминации не тянет на американский цент! Треть века(!) надрывным усилиям решить проблему хилости "национальной валюты", состряпанной "реформаторами", а толку как не было, так и нет: не котируется она, проседает и чревата очередным обвалом (при том, что уже и так ниже плинтуса!)...
22:11:39 03-12-2024
А что бы батенька хотели. От советской экономики на просторах РФ осталось в лучшем случае чуть более 30%. При это ранее связанные в производственные цепочки по вертикали и горизонтали единым планом и ценообразованием предприятия кинуты на произвол судьбы: сидит директор и думу думает: по какой цене комплектующие, энергия, ГСМ и др. - зайдут, какая себестоимость выйдет и как это все продать с маржой при дикой логистике и бешенных затратах на перевозки (одна РЖД чего стоит). Про обновление, да еще импортом - обычное предприятие может забыть и чинить дедовские станки или машины. ......... Без толку! Не в коня!
03:12:27 04-12-2024
Попросили бы лучше чиновники отличника по математике ученика 4 класса подсчитать им инфляцию- он бы им подсчтал правильно- да и их бы научил правильно считать