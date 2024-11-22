Назван "единственный способ" побороть инфляцию

Экономисты РАН призвали увеличить предложение

22 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

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Единственный фактор, который может снизить инфляцию в России, – расширение предложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью экономистов РАН.

"Рост цен значительно ускорился из-за "сдвига в структуре производства" в 2022-2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики слабо влияет на динамику цен", – заявили специалисты.

Анализируя нынешние обстоятельства, экономисты отмечают, что повышение ключевой ставки не приводит к предполагаемому снижению инфляции. Рост государственных расходов поддерживает высокий спрос, что также способствует инфляции.

Экономисты убеждены – вместо спроса следует стимулировать инвестиции, что приведет к росту предложения. Только так, по их мнению, можно изменить ситуацию на внутреннем рынке и добиться снижения инфляции.