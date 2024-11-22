Назван "единственный способ" побороть инфляцию
Экономисты РАН призвали увеличить предложение
22 ноября 2024, 15:20, ИА Амител
Единственный фактор, который может снизить инфляцию в России, – расширение предложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью экономистов РАН.
"Рост цен значительно ускорился из-за "сдвига в структуре производства" в 2022-2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики слабо влияет на динамику цен", – заявили специалисты.
Анализируя нынешние обстоятельства, экономисты отмечают, что повышение ключевой ставки не приводит к предполагаемому снижению инфляции. Рост государственных расходов поддерживает высокий спрос, что также способствует инфляции.
Экономисты убеждены – вместо спроса следует стимулировать инвестиции, что приведет к росту предложения. Только так, по их мнению, можно изменить ситуацию на внутреннем рынке и добиться снижения инфляции.
15:58:52 22-11-2024
Единственный способ побороть инфляцию - перестать врать о ее существовании. У нас НИКОГДА инфляции не было. У нас был постоянный рост цен, а это нее одно и то же. Инфляция вызывается объективными причинами, в первую очередь кризисом перепроизводства, которого у нас нет ввиду полного отсутствия производства. Главный способ избавиться от роста цен - обеспеченная золотом и прочими ценностями национальная валюта. Ее так же в стране нет. И самое главное - навести порядок в кредитной политике. Рост цен напрямую стимулируется деятельностью центробанка. Пока эти упыри живут не проценты от нарисованных ими фантиков - цены будут расти.
10:47:37 23-11-2024
Дюша (15:58:52 22-11-2024) Единственный способ побороть инфляцию - перестать врать о ее... У Вас в голове милейшая ветер дует, форточку нужно прикрыть.
16:04:17 22-11-2024
Назван "единственный способ" побороть инфляцию. Тоже мне секрет Полишинеля.
17:45:42 22-11-2024
Ну да. Вот только что бы увеличить предложение нужен дополнительный товар. А что бы он был, нужно увеличивать производственные мощности. А для этого нужны деньги, т.е. кредиты. Но из-за ставки ЦБ проценты по кредитам бешеные и расплатиться с ними может и не получиться. ЦБ гениально запретил инвестиции в реальный сектор.
08:07:08 23-11-2024
Гость (17:45:42 22-11-2024) Ну да. Вот только что бы увеличить предложение нужен дополни... Другими словами, ЦБ - это тормоз в развитии экономики государства.Лучший способ уйти от инфляции, это перейти от устаревших товаро -денежных отношений к бартеру." Ты мне 10 кг муки, я тебе 100 пачек презервативов".И все довольны, и инфляция на нуле. Проморгал что-то, сам виноват, а не ЦБ, ибо его просто нет.
10:49:46 23-11-2024
Гость. (08:07:08 23-11-2024) Другими словами, ЦБ - это тормоз в развитии экономики госуда... Ты мне - палку копалку, а я тебе - гость желудей. Нас обоих жены из дома выгонят или сами с узелком по тропинке...
14:56:07 23-11-2024
Гость. (08:07:08 23-11-2024) Другими словами, ЦБ - это тормоз в развитии экономики госуда... Да, в нынешнем состоянии это тормоз. Если правительство выделяет бюджетные кредиты, правда в основном на оборонку, то там мы видим рост. А остальным кредиты не взять, потому что им их надо брать в банках, а банками рулит уже ЦБ.
20:30:41 22-11-2024
Треть века(!) тужатся "реформаторы" преодолеть ими же порождённый дефект - варварскую инфляцию, а толку - пшик! Если мозгов не хватает, то признали бы свою недееспособность и отказались от власти... Как бы не так: вцепились в рычаги правления бульдожьей хваткой!
21:32:56 22-11-2024
Гениально, экономисты РАН. Кто-бы мог подумать.
22:18:09 22-11-2024
Какая разница, как это называется. Страну методично растаскивают по кусочкам.
10:53:08 23-11-2024
Можно и сейчас еще собрать экономику - точнее то что от нее осталось. Да вот только кто же даст - это же опять революция, экспроприация того, что кто-то себе уже притырил..
11:17:48 23-11-2024
Андрей (10:53:08 23-11-2024) Можно и сейчас еще собрать экономику - точнее то что от нее ... без вариантов,экспроприировать уже нечего,все развалили и распродали,а капиталы,наученные горьким опытом,хранят в тех странах где собираются жить если начнется какая либо возня