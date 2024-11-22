НОВОСТИЭкономика

Назван "единственный способ" побороть инфляцию

Экономисты РАН призвали увеличить предложение

22 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Единственный фактор, который может снизить инфляцию в России, – расширение предложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью экономистов РАН.

"Рост цен значительно ускорился из-за "сдвига в структуре производства" в 2022-2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики слабо влияет на динамику цен", – заявили специалисты.

Анализируя нынешние обстоятельства, экономисты отмечают, что повышение ключевой ставки не приводит к предполагаемому снижению инфляции. Рост государственных расходов поддерживает высокий спрос, что также способствует инфляции.

Экономисты убеждены – вместо спроса следует стимулировать инвестиции, что приведет к росту предложения. Только так, по их мнению, можно изменить ситуацию на внутреннем рынке и добиться снижения инфляции.

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

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Экономика Россия Мнения экспертов инфляция

Комментарии 12

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Дюша

15:58:52 22-11-2024

Единственный способ побороть инфляцию - перестать врать о ее существовании. У нас НИКОГДА инфляции не было. У нас был постоянный рост цен, а это нее одно и то же. Инфляция вызывается объективными причинами, в первую очередь кризисом перепроизводства, которого у нас нет ввиду полного отсутствия производства. Главный способ избавиться от роста цен - обеспеченная золотом и прочими ценностями национальная валюта. Ее так же в стране нет. И самое главное - навести порядок в кредитной политике. Рост цен напрямую стимулируется деятельностью центробанка. Пока эти упыри живут не проценты от нарисованных ими фантиков - цены будут расти.

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Андрей

10:47:37 23-11-2024

Дюша (15:58:52 22-11-2024) Единственный способ побороть инфляцию - перестать врать о ее... У Вас в голове милейшая ветер дует, форточку нужно прикрыть.

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Гость

16:04:17 22-11-2024

Назван "единственный способ" побороть инфляцию. Тоже мне секрет Полишинеля.

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Гость

17:45:42 22-11-2024

Ну да. Вот только что бы увеличить предложение нужен дополнительный товар. А что бы он был, нужно увеличивать производственные мощности. А для этого нужны деньги, т.е. кредиты. Но из-за ставки ЦБ проценты по кредитам бешеные и расплатиться с ними может и не получиться. ЦБ гениально запретил инвестиции в реальный сектор.

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Гость.

08:07:08 23-11-2024

Гость (17:45:42 22-11-2024) Ну да. Вот только что бы увеличить предложение нужен дополни... Другими словами, ЦБ - это тормоз в развитии экономики государства.Лучший способ уйти от инфляции, это перейти от устаревших товаро -денежных отношений к бартеру." Ты мне 10 кг муки, я тебе 100 пачек презервативов".И все довольны, и инфляция на нуле. Проморгал что-то, сам виноват, а не ЦБ, ибо его просто нет.

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Андрей

10:49:46 23-11-2024

Гость. (08:07:08 23-11-2024) Другими словами, ЦБ - это тормоз в развитии экономики госуда... Ты мне - палку копалку, а я тебе - гость желудей. Нас обоих жены из дома выгонят или сами с узелком по тропинке...

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Гость

14:56:07 23-11-2024

Гость. (08:07:08 23-11-2024) Другими словами, ЦБ - это тормоз в развитии экономики госуда... Да, в нынешнем состоянии это тормоз. Если правительство выделяет бюджетные кредиты, правда в основном на оборонку, то там мы видим рост. А остальным кредиты не взять, потому что им их надо брать в банках, а банками рулит уже ЦБ.

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Гость

20:30:41 22-11-2024

Треть века(!) тужатся "реформаторы" преодолеть ими же порождённый дефект - варварскую инфляцию, а толку - пшик! Если мозгов не хватает, то признали бы свою недееспособность и отказались от власти... Как бы не так: вцепились в рычаги правления бульдожьей хваткой!

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Гость

21:32:56 22-11-2024

Гениально, экономисты РАН. Кто-бы мог подумать.

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Гость

22:18:09 22-11-2024

Какая разница, как это называется. Страну методично растаскивают по кусочкам.

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Андрей

10:53:08 23-11-2024

Можно и сейчас еще собрать экономику - точнее то что от нее осталось. Да вот только кто же даст - это же опять революция, экспроприация того, что кто-то себе уже притырил..

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гость

11:17:48 23-11-2024

Андрей (10:53:08 23-11-2024) Можно и сейчас еще собрать экономику - точнее то что от нее ... без вариантов,экспроприировать уже нечего,все развалили и распродали,а капиталы,наученные горьким опытом,хранят в тех странах где собираются жить если начнется какая либо возня

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