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Известная алтайская ученая рассказала, как избавиться от елки и не навредить экологии

Не нужно торопиться, у вас есть выбор. Как у Нео из "Матрицы"

07 января 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Новогоднюю елку после окончания праздников нужно выбрасывать так, чтобы не навредить экологии. С таким мнением выступила биолог, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина. По ее словам, не нужно торопиться в этом вопросе. Слова эксперта сообщает пресс-служба вуза.

Например, веточки вместе с хвоей можно хранить в измельченном виде и в течение всего года использовать для ванн и ингаляций. Для этого их нужно заварить кипятком, остудить и процедить. Можно ветки использовать для запаривания в бане.

Кроме того, большие лапы можно использовать в качестве укрывного материала для грядок и растений, которые плохо переносят морозы и ветер. В измельченном виде деревья можно применять для мульчирования, например, на грядках земляники.

Татьяна Терехина напомнила, что барнаульский зоопарк ежегодно принимает отслужившие елки для корма копытных животных, а стволы используют как когтеточки для кошек – львов, тигров, рысей и более мелких представителей. Даты приема станут известны позднее.

Самый оптимальный вариант, по словам ученой, – это просто сдать новогоднюю красавицу на переработку.

Наука Новый год

Комментарии 6

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Гость

21:51:01 07-01-2024

Тётка с коня упала такие советы раздаёт. Эти ёлки рублены летом и обработаны зараэой что бы до зимы не остались. Прорубите их мелко и засыпьте в ванну или баню и боты задвините.

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Гена

08:05:14 08-01-2024

Профессор-и чем занимается...

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Гость

12:41:40 08-01-2024

Не надо было рубить, чтобы не навредить экологии

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Гость

13:22:11 08-01-2024

Раньше писали, что зоопарк елки не принимает из-за возможных остатков дождика.

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Гость

13:50:22 08-01-2024

- "С таким мнением выступила биолог, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина." ============== Если такое городит профессор - песец российской науке.

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Коля

18:52:00 08-01-2024

А где ты увидел росийскую науку?

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