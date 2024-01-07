Известная алтайская ученая рассказала, как избавиться от елки и не навредить экологии
Не нужно торопиться, у вас есть выбор. Как у Нео из "Матрицы"
07 января 2024, 21:00, ИА Амител
Новогоднюю елку после окончания праздников нужно выбрасывать так, чтобы не навредить экологии. С таким мнением выступила биолог, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина. По ее словам, не нужно торопиться в этом вопросе. Слова эксперта сообщает пресс-служба вуза.
Например, веточки вместе с хвоей можно хранить в измельченном виде и в течение всего года использовать для ванн и ингаляций. Для этого их нужно заварить кипятком, остудить и процедить. Можно ветки использовать для запаривания в бане.
Кроме того, большие лапы можно использовать в качестве укрывного материала для грядок и растений, которые плохо переносят морозы и ветер. В измельченном виде деревья можно применять для мульчирования, например, на грядках земляники.
Татьяна Терехина напомнила, что барнаульский зоопарк ежегодно принимает отслужившие елки для корма копытных животных, а стволы используют как когтеточки для кошек – львов, тигров, рысей и более мелких представителей. Даты приема станут известны позднее.
Самый оптимальный вариант, по словам ученой, – это просто сдать новогоднюю красавицу на переработку.
21:51:01 07-01-2024
Тётка с коня упала такие советы раздаёт. Эти ёлки рублены летом и обработаны зараэой что бы до зимы не остались. Прорубите их мелко и засыпьте в ванну или баню и боты задвините.
08:05:14 08-01-2024
Профессор-и чем занимается...
12:41:40 08-01-2024
Не надо было рубить, чтобы не навредить экологии
13:22:11 08-01-2024
Раньше писали, что зоопарк елки не принимает из-за возможных остатков дождика.
13:50:22 08-01-2024
- "С таким мнением выступила биолог, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина." ============== Если такое городит профессор - песец российской науке.
18:52:00 08-01-2024
А где ты увидел росийскую науку?