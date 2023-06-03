Известного политолога Дмитрия Орешкина признали иноагентом

Реестр пополнился ещё несколькими персонами

03 июня 2023, 09:28, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов политолога Дмитрия Орешкина, сообщается на сайте ведомства.

Решение мотивировали тем, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях", "негативно высказывался в отношении РФ", "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ" и "заявлял о поддержке властей Украины".

Статус иностранного агента также получили журналист Роман Супер и его издание "Проект" (признано нежелательной организацией), экс-главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и ООО "Ярновости".

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с шоумена Максима Галкина*, который после начала СВО осудил действия Москвы и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.