Известного политолога Дмитрия Орешкина признали иноагентом
Реестр пополнился ещё несколькими персонами
03 июня 2023, 09:28, ИА Амител
Минюст РФ внёс в реестр иноагентов политолога Дмитрия Орешкина, сообщается на сайте ведомства.
Решение мотивировали тем, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях", "негативно высказывался в отношении РФ", "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ" и "заявлял о поддержке властей Украины".
Статус иностранного агента также получили журналист Роман Супер и его издание "Проект" (признано нежелательной организацией), экс-главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и ООО "Ярновости".
Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с шоумена Максима Галкина*, который после начала СВО осудил действия Москвы и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
09:39:40 03-06-2023
Что-то этот "шоумен Максим Галкин" язычок в попе держал,когда ровно 9 лет назад погибло множество людей возле Луганской ОГА после бомбардировки украинского самолёта.Женщины в лужах крови,оторванные конечности.Только лишь спустя 8 лет язычок у него развязался,но по другому поводу...Шутил ли он тогда про "взорванный кондиционер"?
09:43:05 03-06-2023
И сколько таких птенцов Эха,гнездо которого столько времени лелеяло само государство...