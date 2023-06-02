Суд отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента
Также были отклонены иски Ильи Варламова* и Семёна Слепакова*
02 июня 2023, 16:36, ИА Амител
Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что после начала спецоперации Галкин* осудил действия Москвы и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. Оттуда он неоднократно критиковал российские власти. Минюст включил его в список иностранных агентов 16 сентября.
Шоумен подал иск 15 мая. Суд отклонил его. Кроме того, сегодня суд отклонил иски блогера Ильи Варламова* и певца Семена Слепакова* – они также пытались оспорить присвоение им статуса иностранных агентов в суде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
16:55:10 02-06-2023
Отличная новость!
16:56:27 02-06-2023
Так им и надо, ублюдкам.
16:59:15 02-06-2023
ну и правильно
17:07:50 02-06-2023
Сегодня нету антител, а завтра в НАТО захотел!
17:09:21 02-06-2023
Кадырову в подразделения для воспитания патриотического чувства
17:10:56 02-06-2023
Приятная новость!
17:12:22 02-06-2023
Правильнее решения быть не может. Ишь чего захотел, пусть сидит там, куда выехал.
17:21:27 02-06-2023
А судьи кто ???
19:24:12 02-06-2023
Чему тут народ радуется не понятно.)