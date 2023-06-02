Суд отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента

Также были отклонены иски Ильи Варламова* и Семёна Слепакова*

02 июня 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин* осудил действия Москвы и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. Оттуда он неоднократно критиковал российские власти. Минюст включил его в список иностранных агентов 16 сентября.

Шоумен подал иск 15 мая. Суд отклонил его. Кроме того, сегодня суд отклонил иски блогера Ильи Варламова* и певца Семена Слепакова* – они также пытались оспорить присвоение им статуса иностранных агентов в суде.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.