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Суд отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента

Также были отклонены иски Ильи Варламова* и Семёна Слепакова*

02 июня 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости

Напомним, что после начала спецоперации Галкин* осудил действия Москвы и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. Оттуда он неоднократно критиковал российские власти. Минюст включил его в список иностранных агентов 16 сентября.

Шоумен подал иск 15 мая. Суд отклонил его. Кроме того, сегодня суд отклонил иски блогера Ильи Варламова* и певца Семена Слепакова* – они также пытались оспорить присвоение им статуса иностранных агентов в суде.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Комментарии 9

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Дарья

16:55:10 02-06-2023

Отличная новость!

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Владимир

16:56:27 02-06-2023

Так им и надо, ублюдкам.

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галина

16:59:15 02-06-2023

ну и правильно

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Александр

17:07:50 02-06-2023

Сегодня нету антител, а завтра в НАТО захотел!

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Александр

17:09:21 02-06-2023

Кадырову в подразделения для воспитания патриотического чувства

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Вадим

17:10:56 02-06-2023

Приятная новость!

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Женя

17:12:22 02-06-2023

Правильнее решения быть не может. Ишь чего захотел, пусть сидит там, куда выехал.

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Гость

17:21:27 02-06-2023

А судьи кто ???

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Гость

19:24:12 02-06-2023

Чему тут народ радуется не понятно.)

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