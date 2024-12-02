Известную сибирскую девочку не стали оперировать из-за преждевременного старения

Она страдает прогерией

02 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303

15-летняя Аня Корчагина, страдающая от редкого генетического заболевания – прогерии, столкнулась с серьезными проблемами в получении необходимого лечения. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

"У Ани "сломан" ген, который блокирует белок ламин А, отвечающий за старение. У таких людей год считается за восемь лет", – рассказал отец девочки.

Чтобы получить экспериментальное лекарство, которое не зарегистрировано в России, семья несколько раз посещала специализированные клиники в США.

Однако в 2022 году американские врачи изменили правила выдачи препаратов, усложнив доступ к жизненно важным медикаментам.

Кроме того, недавно Аня сломала шейку бедра и провела два месяца в больнице, что осложнило ее лечение.

"Врачи в Новосибирске отказались оперировать дочь из-за диагноза: никто не взялся даже в частных клиниках. Зарубежные больницы тоже отказались принять Аню: врачи боялись, что она не переживет операцию", – поделился отец Ани.

Тем не менее девочка продолжает бороться, надеясь на восстановление и поддержку. Ее стойкость вдохновляет многих, и она делится своей историей в социальных сетях.

Ролики Ани набирают сотни тысяч просмотров. Она мечтает о качественной камере – хочет улучшать свой контент.