Известную сибирскую девочку не стали оперировать из-за преждевременного старения
Она страдает прогерией
02 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
15-летняя Аня Корчагина, страдающая от редкого генетического заболевания – прогерии, столкнулась с серьезными проблемами в получении необходимого лечения. Об этом пишет "КП-Новосибирск".
"У Ани "сломан" ген, который блокирует белок ламин А, отвечающий за старение. У таких людей год считается за восемь лет", – рассказал отец девочки.
Чтобы получить экспериментальное лекарство, которое не зарегистрировано в России, семья несколько раз посещала специализированные клиники в США.
Однако в 2022 году американские врачи изменили правила выдачи препаратов, усложнив доступ к жизненно важным медикаментам.
Кроме того, недавно Аня сломала шейку бедра и провела два месяца в больнице, что осложнило ее лечение.
"Врачи в Новосибирске отказались оперировать дочь из-за диагноза: никто не взялся даже в частных клиниках. Зарубежные больницы тоже отказались принять Аню: врачи боялись, что она не переживет операцию", – поделился отец Ани.
Тем не менее девочка продолжает бороться, надеясь на восстановление и поддержку. Ее стойкость вдохновляет многих, и она делится своей историей в социальных сетях.
Ролики Ани набирают сотни тысяч просмотров. Она мечтает о качественной камере – хочет улучшать свой контент.
"Аня по просьбе подписчиков снимала туториалы по макияжу: учила рисовать стрелки, делать повседневный макияж и праздничный", – добавил отец девочки.
20:10:58 02-12-2024
Что-то я не просвещённая, первый раз читаю об известной девочке((.
22:47:09 02-12-2024
Светлана (20:10:58 02-12-2024) Что-то я не просвещённая, первый раз читаю об известной дево... Аня добби (гугл в помощь)
21:01:53 02-12-2024
15 лет х8 =120 лет?
22:57:11 02-12-2024
А теперь не могу из за рекламы