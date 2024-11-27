Ребенок из Алтайского края бесплатно получит препарат за 3 млн долларов

Он страдает редким генетическим заболеванием

27 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Медик ставит укол / Фото: amic.ru

Ребенок из Алтайского края получит лечение одним из самых дорогих в мире препаратов. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Минздрава.

Мальчик страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофия Дюшенна. Оно характеризуется постоянно растущей слабостью и утомляемостью, потому что из-за него разрушаются мышечные клетки.

При подобном недуге необходимо как можно раньше принять меры. Возможность вылечиться у мальчика появилась благодаря фонду "Круг Добра".

"До недавнего времени фонд закупал четыре препарата патогенетической терапии этого заболевания. С июня маленьким пациентам фонда стал доступен препарат генной терапии "Элевидис" стоимостью около 3 млн долларов", – рассказали в Минздраве.

Лечение получили уже 50 российских детей. Экспертный совет фонда одобрил 63 заявки на предоставление препарата, прием заявок продолжается.

По данным Минздрава, 125 детей в Алтайском крае проходят лечение благодаря фонду, еще десять пациентов дожидаются препаратов. За девять месяцев 2024 года в фонде одобрили 207 заявок. Бесплатную помощь получат еще 136 детей.