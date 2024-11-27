Ребенок из Алтайского края бесплатно получит препарат за 3 млн долларов
Он страдает редким генетическим заболеванием
27 ноября 2024, 16:10, ИА Амител
Ребенок из Алтайского края получит лечение одним из самых дорогих в мире препаратов. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Минздрава.
Мальчик страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофия Дюшенна. Оно характеризуется постоянно растущей слабостью и утомляемостью, потому что из-за него разрушаются мышечные клетки.
При подобном недуге необходимо как можно раньше принять меры. Возможность вылечиться у мальчика появилась благодаря фонду "Круг Добра".
"До недавнего времени фонд закупал четыре препарата патогенетической терапии этого заболевания. С июня маленьким пациентам фонда стал доступен препарат генной терапии "Элевидис" стоимостью около 3 млн долларов", – рассказали в Минздраве.
Лечение получили уже 50 российских детей. Экспертный совет фонда одобрил 63 заявки на предоставление препарата, прием заявок продолжается.
По данным Минздрава, 125 детей в Алтайском крае проходят лечение благодаря фонду, еще десять пациентов дожидаются препаратов. За девять месяцев 2024 года в фонде одобрили 207 заявок. Бесплатную помощь получат еще 136 детей.
16:57:06 27-11-2024
Хорошее дело. Но зачем фонд? Мне непонятно. Есть минздрав минфин. Фонд то еще зачем?
17:18:10 27-11-2024
Коля (16:57:06 27-11-2024) Хорошее дело. Но зачем фонд? Мне непонятно. Есть минздрав ми... Ты глупый? Это весь бюджет Алт.края
07:39:51 28-11-2024
Коля (16:57:06 27-11-2024) Хорошее дело. Но зачем фонд? Мне непонятно. Есть минздрав ми... фонд возьмет себе минимум 7%
17:42:29 27-11-2024
что это за цены... 300+ млн. рублей! ужас. надеюсь, что поможет!
19:18:29 27-11-2024
Элен без ребят (17:42:29 27-11-2024) что это за цены... 300+ млн. рублей! ужас. надеюсь, что пом... из эмбриональной жидкости стволовой изготавливается НЕ имитант, живые клеточные структуры. Это Не лечится, но возможно на иньекции прожить 10 лет
19:20:36 27-11-2024
Элен без ребят (17:42:29 27-11-2024) что это за цены... 300+ млн. рублей! ужас. надеюсь, что пом... можно было помочь 3 000 детям в крае.
09:11:41 28-11-2024
Гость (19:20:36 27-11-2024) можно было помочь 3 000 детям в крае.... а если бы речь шла о вашем ребенке? подумайте хорошо, прежде чем ответить.
03:03:05 28-11-2024
Триста лямов для ОДНОГО человека который НИКОГДА не будет полностью здоров, никогда не принесёт пользы обществу, никогда не сможет защитить свою столь щедрую Родину, он даже до старости не доживёт, не слишком ли мы щедры? Скольким вполне дееспособным людям такие деньги могли бы помочь здоровью и они своим трудом приносили бы пользу, вопрос ЗАЧЕМ?
08:32:56 28-11-2024
DS (03:03:05 28-11-2024) Триста лямов для ОДНОГО человека который НИКОГДА не будет по... затем, что этим мы еще пока отличаемся от животных....
11:05:18 28-11-2024
Гость (08:32:56 28-11-2024) затем, что этим мы еще пока отличаемся от животных....... в том то и дело что в животном мире больные и слабые являются кормом для других тем самым поддерживая здоровье и силу основного вида, если бы этого небыло мы бы сейчас были бы семиногие пятиглазики, если вообще не вымерли. 300 лямов заработаных здоровыми людьми ДОЛЖНЫ идти на их здоровье а не поддержание жизни нежизнеспособного в природе существа. Хорошо быть добреньким за чужой счет не так-ли?
08:52:38 28-11-2024
А как же другие инвалиды, которые трудятся, но не получают оригинальные препараты,например инсулин при СД?????? Где справедливость??? Кто стоит за всем этим "добром"?