Известный алтайский политик "отрекся" от коммунистов и примкнул к "Единой России"
Андрей Щукин участвует в праймериз по выборам в горсовет Новосибирска
18 марта 2025, 21:30, ИА Амител
Бывший депутат Алтайского краевого Заксобрания, координатор региональной организации ЛДПР Андрей Щукин покинул пост руководителя новосибирского отделения партии "Коммунисты России". Теперь он участвует в праймериз "Единой России" по выборам в горсовет Новосибирска. Об этом сообщает "Атмосфера".
Андрей Щукин возглавлял новосибирскую организацию "Коммунистов России" с 2022 года, но в конце февраля 2025-го его сменил Александр Липаткин. Вскоре после этого Щукин зарегистрировался на предварительное голосование "Единой России" в округе № 17, пишет "Континент Сибирь".
Издание отмечает, что он является помощником депутата Заксобрания Новосибирской области Наталии Красовской (ЕР). В 2023 году баллотировался на пост губернатора Новосибирской области, но снял свою кандидатуру, а также безуспешно участвовал в довыборах в горсовет.
В политике Щукин известен давно. В 2000-х он активно работал в ЛДПР, дважды избирался в АКЗС, а в 2016 году был назначен вице-премьером Алтайского края при губернаторе Александре Карлине. После смены власти в 2018 году его перевели в краевое управление юстиции. В 2019 году он вступил в "Единую Россию", курировал проект "Народный контроль", а затем в 2022-м неожиданно возглавил "Коммунистов России" в Новосибирске.
В интервью amic.ru и Дмитрию Негрееву в 2022 году Андрей Щукин утверждал, что партийная идеология в настоящее время не играет никакой роли.
"В наше время у всех партий, которые объединились, консолидировались, кроме каких-то экстремистских, в принципе, идеология одна, она общая. Сегодня все партии и их действия направлены в одну сторону. В этом контексте мне и объяснили серьезные люди, что нужно заниматься именно теми вещами, которыми я занимался, не делая акцент на какую-то узкую идеологию", – говорил он.
21:34:45 18-03-2025
только что лейбористом не успел побывать
21:39:08 18-03-2025
красивый
06:20:03 19-03-2025
Гость (21:39:08 18-03-2025) красивый... но глупый, перекатиполе не приживается нигде
21:39:31 18-03-2025
Какое честное и умное лицо, чувствуется что интеллектуал. Его политическая карьера однозначно доказывает, что у нас, как ни крути, однопартийная система.
22:03:54 18-03-2025
Предавший единожды предаст ещё не раз...
23:04:17 18-03-2025
Зубр матерый...
23:04:37 18-03-2025
Предателей ни где не любят...
23:24:03 18-03-2025
"У всех партий ... Идеология одна". Вот Это точно. И это невесело
23:47:27 18-03-2025
А где он реально работал? Кроме занятия постов? И чем вообще занимаются "известные" алтайские политики?
00:00:24 19-03-2025
"мне и объяснили серьезные люди, что нужно заниматься именно теми вещами.. " - 5й класс или ещё младше?
03:05:41 19-03-2025
"Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть "свободы" реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного хозяина?" В.И. Ленин.
06:21:05 19-03-2025
Гость (03:05:41 19-03-2025) "Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, ч... Владимир Ильич эту цитату еще в 1936 году написал в сети интернет
04:31:58 19-03-2025
это все, что необходимо знать о политических женщинах с низкой социальной ответственностью...
04:59:03 19-03-2025
иуда
06:03:12 19-03-2025
Ряженые краснопузые утратили нового лидера мировой революции, какая печалька
06:32:57 19-03-2025
что он сделал для страны и народа, который его избирал??? ну, кроме говорильни, пустопорожней?
08:02:47 19-03-2025
Коммунисты России - это проект Кремля, так что просто вернулся к жрущим
09:04:08 19-03-2025
А как он Жирика копировал в свое время!!! =)
09:11:03 19-03-2025
Как говорил В.И.Ленин: "Политическая ... "
09:13:56 19-03-2025
Как умеют вывернуть смысл статьи заголовком!!! Ни кого он не покинул. Коммунисты России такой же проект властей, как и ЛДПР...