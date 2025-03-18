Известный алтайский политик "отрекся" от коммунистов и примкнул к "Единой России"

Андрей Щукин участвует в праймериз по выборам в горсовет Новосибирска

18 марта 2025, 21:30, ИА Амител

Андрей Щукин / Фото: Новосибирское областное отделение партии "Коммунисты России" / Виктория Муренко

Бывший депутат Алтайского краевого Заксобрания, координатор региональной организации ЛДПР Андрей Щукин покинул пост руководителя новосибирского отделения партии "Коммунисты России". Теперь он участвует в праймериз "Единой России" по выборам в горсовет Новосибирска. Об этом сообщает "Атмосфера".

Андрей Щукин возглавлял новосибирскую организацию "Коммунистов России" с 2022 года, но в конце февраля 2025-го его сменил Александр Липаткин. Вскоре после этого Щукин зарегистрировался на предварительное голосование "Единой России" в округе № 17, пишет "Континент Сибирь".

Издание отмечает, что он является помощником депутата Заксобрания Новосибирской области Наталии Красовской (ЕР). В 2023 году баллотировался на пост губернатора Новосибирской области, но снял свою кандидатуру, а также безуспешно участвовал в довыборах в горсовет.

В политике Щукин известен давно. В 2000-х он активно работал в ЛДПР, дважды избирался в АКЗС, а в 2016 году был назначен вице-премьером Алтайского края при губернаторе Александре Карлине. После смены власти в 2018 году его перевели в краевое управление юстиции. В 2019 году он вступил в "Единую Россию", курировал проект "Народный контроль", а затем в 2022-м неожиданно возглавил "Коммунистов России" в Новосибирске.

В интервью amic.ru и Дмитрию Негрееву в 2022 году Андрей Щукин утверждал, что партийная идеология в настоящее время не играет никакой роли.