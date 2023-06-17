Бывший алтайский вице-губернатор решил стать губернатором Новосибирской области
Он будет участвовать в выборах от "Коммунистов России"
17 июня 2023, 15:24, ИА Амител
"Коммунисты России" выдвинули на выборы губернатора Новосибирской области Андрея Щукина, сообщается на странице регионального отделения партии во "ВКонтакте".
Отмечается, что такое решение приняли на общем собрании 16 июня. Результаты тайного голосования показали, что кандидатуру Щукину поддержали партийцы единогласно.
"Решение утверждено Политбюро ЦК", – отметили коммунисты.
Андрей Евгеньевич Щукин родился 13 июля 1968 года в Яровом. Окончил Российскую академию труда и социальных отношений. В 2008 и 2011 годах избирался депутатом краевого Законодательного собрания по партийному списку ЛДПР, работал заместителем председателя комитета по социальной политике. Вскоре после проигрыша на выборах в 2016 году был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. Занимал эту должность до октября 2018 года. В 2019-2022 годах работал заместителем начальника управления юстиции Алтайского края.
Выборы губернатора Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. Ранее на них были выдвинуты действующий глава региона Анатолий Травников от "Единой России", а также Роман Яковлев от КПРФ и Евгений Лебедев от ЛДПР.
18:10:39 17-06-2023
Там что своих клоунов не хватает? Вроде и цирк имеется?
22:36:37 17-06-2023
Он же ярый жириновец, а тот коммунизм в какашку ваптывал. Или не пахнет?