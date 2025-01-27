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Известный американский рэпер DaBaby даст концерт в России

DaBaby станет вторым зарубежным артистом, выступившим в России после начала СВО

27 января 2025, 17:45, ИА Амител

Рэпер DaBaby / Фото: Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Рэпер DaBaby / Фото: Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер DaBaby (Джонатан Кирк) выступит с концертом в России. Об этом сообщает Mash.

Выступление состоится 28 февраля. Организация концерта потребовала месяц переговоров. Гонорар артиста составит около 500 тысяч долларов.

На разогреве должен выступить один из российских рэперов.

"Общее количество прослушиваний DaBaby во всем мире – больше миллиарда человек", – пишет издание.

Отмечается, что в ближайшее время в Россию приедут и другие известные зарубежные исполнители.

Первым американским музыкантом, выступившим в России после начала СВО, был рэпер 6ix9ine.

США Россия концерт музыка

Комментарии 6

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Гость

18:44:14 27-01-2025

Зачем они нам? Или война не для всех? Давно ходил в народе слоган "Купи шаурму - помоги бен Ладену". Здесь тот же принцип.

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Гость

21:10:22 27-01-2025

Пидиди не приедет?

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Гость

23:00:49 27-01-2025

а какой репер на разогреве? Трутень?! дааа!!!!! давайте нашего, он супер!!

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гость

02:57:53 28-01-2025

Зачем и для чего он нам. ? Не понимаю. Своих палкой отгонять пора.

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Гость

11:16:10 28-01-2025

И много у нас граждан в штанах с лампасами и китайских адиках, которые в состоянии понять, что там чучело заморское будет лопотать на языке вероятного противника? Реп- кал.

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Гость

11:26:20 28-01-2025

Гость (11:16:10 28-01-2025) И много у нас граждан в штанах с лампасами и китайских адика...
На Суворова сходи! И зачем в сети созданной вероятным противником сидишь? Самому не противно от кривляний своих?

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