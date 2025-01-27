Известный американский рэпер DaBaby даст концерт в России

DaBaby станет вторым зарубежным артистом, выступившим в России после начала СВО

27 января 2025, 17:45, ИА Амител

Рэпер DaBaby / Фото: Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер DaBaby (Джонатан Кирк) выступит с концертом в России. Об этом сообщает Mash.

Выступление состоится 28 февраля. Организация концерта потребовала месяц переговоров. Гонорар артиста составит около 500 тысяч долларов.

На разогреве должен выступить один из российских рэперов.

"Общее количество прослушиваний DaBaby во всем мире – больше миллиарда человек", – пишет издание.

Отмечается, что в ближайшее время в Россию приедут и другие известные зарубежные исполнители.

Первым американским музыкантом, выступившим в России после начала СВО, был рэпер 6ix9ine.