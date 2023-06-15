От Камчатки до Таймыра. Выставка известного фотографа открылась в Барнауле

Евгений Борисов объездил половину России и делится лучшими кадрами с жителями города

15 июня 2023, 06:46, Вячеслав Кондаков

































Выставка Евгения Борисова в Барнауле

12 июня в Барнауле открылась выставка "Моя Родина – Россия!" с уникальными кадрами дикой природы. Ее автор – известный алтайский фотограф Евгений Борисов, чьи работы побеждали в престижных российских конкурсах. Борисов объездил десятки экзотических стран, но для уличной выставки отобрал снимки российского Востока и Севера. Увидеть их может любой желающий – житель или гость краевой столицы.

На фото изображены борьба медведей, лежбище лаптевских моржей, переплывающие реку северные олени и другое. Например, три года назад Евгений Борисов проплыл 1600 км по морю Лаптевых, побывал в разных уголках Арктики и сделал сотни невероятных снимков. Фотограф снимал белых медведей, северных оленей – живых и мёртвых. Борисову посчастливилось сфотографировать моржей и сов, а также убежать от разгневанного овцебыка и сесть на мель в море Лаптевых.

Из 2000 с лишним фото, сделанных в России, на выставке представлены самые сильные, отмеченные жюри международных конкурсов и зрителями.

"Идею выставки вынашивал несколько лет. Подумал, что было бы здорово установить в городе уличные щиты, чтобы жители Барнаула могли любоваться фотографиями не только нашей страны, но и всего мира. Решил открыть выставку ко Дню России и собрал лучшие снимки дикой природы, сделанные в отдаленных уголках нашей страны: на Камчатке, Таймыре и Курильских островах", – пояснил amic.ru Евгений Борисов.

Выставка представлена на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. Продлится она до конца июля.

Евгений Борисов увлекся фотографией несколько лет назад и окончил специальные курсы у известных пейзажистов. За несколько лет он побывал в десятках стран мира и привез из поездок тысячи красивых снимков. Подробнее об увлечении Евгения Борисова фотографией и о его экспедиции в Арктику, а также другие экзотические страны читайте в нашем материале. Кроме того, можете посмотреть выпуск "Переговорки" с участием Евгения Борисова.

На данный момент фотограф готовится к летнему путешествию на остров Врангеля и мыс Дежнева на корабле.