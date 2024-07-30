Известный фестиваль "Душа баяна" проходит в алтайском городе Бийске

Мероприятие проводят уже не первый год

30 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Фестиваль "Душа баяна" в Бийске

II Всероссийский фестиваль "Душа баяна" проходит в городе Бийске Алтайского края. Сибирский региональный этап мероприятия собрал 71 коллектив и исполнителей из шести регионов Сибири и одного уральского (Тюменская область).

"Душа баяна" – это уникальный по своему формату фестиваль, и за шесть лет существования он получил высокую оценку творческих коллективов из всех регионов страны как высокопрофессиональная площадка для исполнителей в жанре народной традиционной культуры, где вокруг всенародно любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли: инструменталисты, вокалисты, хореографы, актеры, чтецы и артисты оригинального жанра.

Члены жюри фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы – заслуженные деятели искусств России.

Художественным руководителем выступил Сергей Войтенко, заслуженный артист России, композитор, певец, член комиссии по направлению "Культура" при Государственном совете РФ.

В 2024 году фестиваль пройдет в трех федеральных округах: Приволжский (г. Самара), Сибирский (Алтайский край, г. Бийск), Дальневосточный (Хабаровский край, г. Хабаровск), а также в Краснодарском крае, где могут принять участие конкурсанты из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Уже два дня проходят конкурсные прослушивания, а 31 июля в 18:00 в городском Дворце культуры состоится гала-концерт победителей и членов жюри. Победители фестиваля в каждом округе станут обладателями профессионального музыкального инструмента: баяна, аккордеона или гармони.