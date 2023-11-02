Что там играют и сколько стоят инструменты (некоторые очень дорого)

02 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Балалайка – это, как пелось в одной попсовой песне, самый русский инструмент. Но не только балалайкой радует любителей музыки Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов "Сибирь" им. Е. Борисова. И не только традиционную русскую музыку можно играть на традиционных русских инструментах, а даже рок, эстраду, джаз. Об этом рассказал гость "Переговорки" на amic.ru директор концертного зала и оркестра "Сибирь" Александр Витман. Точнее, это мы пришли к нему в гости.

Кто в "Переговорке"



Оркестр русских народных инструментов "Сибирь" – один из ярких представителей культуры Алтая и Сибири. В 1990 году получил статус профессионального коллектива. С 2004 года оркестру присвоено имя его создателя – заслуженного артиста РФ Евгения Борисова. С 2014 года оркестр располагается в новом концертном зале "Сибирь", обладающем замечательной акустикой и оснащенном современной световой, проекционной и звуковой аппаратурой. 02:47 Русский оркестр – относительно молодое и активно развивающееся явление, осваивает разные направления музыки. Что, и даже рок? И даже рок! А еще эстраду, джаз. И все это пользуется популярностью.

04:12 Так, а что из классики? Бах? Рахманинов? "Должно играться все, что отражает природу инструмента и звучит красиво", – говорит Витман.

05:00 А русскость русского оркестра разве не подразумевает только лишь наличие балалаек и трещоток?

06:21 В "Сибири" играют 50 музыкантов, оркестр входит к десятку самых крупных в России.

07:03 Сейчас просто послушайте немного хорошей музыки.

07:38 И посмотрите, какой здесь зал красивый, вмещающий до 400 человек.

08:14 "Программы есть на любого зрителя и любой вкус", – о том, какие здесь сейчас проходят концерты.

10:12 "Где-то садимся, сжимаемся", – Александр Витман о гастролях оркестра "Сибирь" по России и региону.

11:22 Флейта, кларнет, труба, тромбон, жалейка, ударная установка, цифровое фортепиано, гусли, балалайка-контрабас, баян-контрабас – вот на чем играют в оркестре.

13:40 А еще здесь есть баян "Юпитер". Его изготавливают в России (кстати, ручная работа), а играет на нем весь мир, все звезды мирового баянного искусства. Этот шедевр стоит 1,2 млн рублей!

15:00 Сейчас на баяне для читателей amic.ru сыграет лауреат многочисленных премий, победитель Кубка мира по баяну Руслан Осипов.

17:20 Здесь "сердце" концертного зала, оснащенное современным дорогим оборудованием.

18:08 У нас нет такого: то будем играть, то не будем играть", – Александр Витман о том, каково это – управлять большим коллективом.

19:16 А теперь в буфет.

19:50 О репертуаре в этом сезоне. В том числе и уже на 4 ноября.

20:16 Скоро здесь пройдет концерт "Золото русского рока": "Наутилус", "Кино" и другие хиты разных групп. А также музыка Федора Шаляпина, фестиваль "Либертанго".

22:53 Ровно через год "Сибирь" примет всероссийский фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов, съедутся лучшие коллективы от Урала до Дальнего Востока.

23:25 И немного о том, что здесь предлагают детям.