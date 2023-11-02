Рок на балалайках. Рассказываем и показываем, как живет оркестр "Сибирь"
Что там играют и сколько стоят инструменты (некоторые очень дорого)
02 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Балалайка – это, как пелось в одной попсовой песне, самый русский инструмент. Но не только балалайкой радует любителей музыки Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов "Сибирь" им. Е. Борисова. И не только традиционную русскую музыку можно играть на традиционных русских инструментах, а даже рок, эстраду, джаз. Об этом рассказал гость "Переговорки" на amic.ru директор концертного зала и оркестра "Сибирь" Александр Витман. Точнее, это мы пришли к нему в гости.
Кто в "Переговорке"
Оркестр русских народных инструментов "Сибирь" – один из ярких представителей культуры Алтая и Сибири. В 1990 году получил статус профессионального коллектива. С 2004 года оркестру присвоено имя его создателя – заслуженного артиста РФ Евгения Борисова. С 2014 года оркестр располагается в новом концертном зале "Сибирь", обладающем замечательной акустикой и оснащенном современной световой, проекционной и звуковой аппаратурой. 02:47 Русский оркестр – относительно молодое и активно развивающееся явление, осваивает разные направления музыки. Что, и даже рок? И даже рок! А еще эстраду, джаз. И все это пользуется популярностью.
04:12 Так, а что из классики? Бах? Рахманинов? "Должно играться все, что отражает природу инструмента и звучит красиво", – говорит Витман.
05:00 А русскость русского оркестра разве не подразумевает только лишь наличие балалаек и трещоток?
06:21 В "Сибири" играют 50 музыкантов, оркестр входит к десятку самых крупных в России.
07:03 Сейчас просто послушайте немного хорошей музыки.
07:38 И посмотрите, какой здесь зал красивый, вмещающий до 400 человек.
08:14 "Программы есть на любого зрителя и любой вкус", – о том, какие здесь сейчас проходят концерты.
10:12 "Где-то садимся, сжимаемся", – Александр Витман о гастролях оркестра "Сибирь" по России и региону.
11:22 Флейта, кларнет, труба, тромбон, жалейка, ударная установка, цифровое фортепиано, гусли, балалайка-контрабас, баян-контрабас – вот на чем играют в оркестре.
13:40 А еще здесь есть баян "Юпитер". Его изготавливают в России (кстати, ручная работа), а играет на нем весь мир, все звезды мирового баянного искусства. Этот шедевр стоит 1,2 млн рублей!
15:00 Сейчас на баяне для читателей amic.ru сыграет лауреат многочисленных премий, победитель Кубка мира по баяну Руслан Осипов.
17:20 Здесь "сердце" концертного зала, оснащенное современным дорогим оборудованием.
18:08 У нас нет такого: то будем играть, то не будем играть", – Александр Витман о том, каково это – управлять большим коллективом.
19:16 А теперь в буфет.
19:50 О репертуаре в этом сезоне. В том числе и уже на 4 ноября.
20:16 Скоро здесь пройдет концерт "Золото русского рока": "Наутилус", "Кино" и другие хиты разных групп. А также музыка Федора Шаляпина, фестиваль "Либертанго".
22:53 Ровно через год "Сибирь" примет всероссийский фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов, съедутся лучшие коллективы от Урала до Дальнего Востока.
23:25 И немного о том, что здесь предлагают детям.
10:02:46 02-11-2023
Не надо рок-музыку играть на "народных" инструментах. Лучше играйте на них истинно русскую музыку. Вы сейчас мне скажете, что её толком и нет, а возражу, что она есть, только этот культурный слой завален всяким дерьмом, в том числе и перепевками рок-произведений. В роке важно не только то, что играется, а и то, кто играет, т.е. авторское исполнение, а все эти балалаечно-ложечные эксемплы воспринимаются на уровне стёба и хайпа. PS По поводу истинно русской музыки: не так давно вышел CD "Солистов Екатерины Великой" под названием "6 русских песен с вариациями". ... Кто ищет, тот находит.
10:19:21 02-11-2023
Гость (10:02:46 02-11-2023) Не надо рок-музыку играть на "народных" инструментах. Лучше ... Вам не надо, а мне надо. разве не вся прелесть в том, что есть выбор. вы ходите на свое, а я на свое
12:16:29 02-11-2023
Гость (10:02:46 02-11-2023) Не надо рок-музыку играть на "народных" инструментах. Лучше ... А можно все-таки играть?) А мы будем выбирать из многообразия то, что нравится. Мы - одно, вы - другое. По сути, они популяризируют народные инструменты. Можно как угодно относиться к кроссоверу, но то, что он иногда приводит людей к той же классике - клинический факт) Так что пусть цветут все цветы.
14:21:00 02-11-2023
Гость (12:16:29 02-11-2023) А можно все-таки играть?) А мы будем выбирать из многообрази... А Вы уверены, что выбираете из "многообразия"? :))) Когда все, кому не лень, исполняют попсу типа Кино или, ещё хлеще, Наутилуса Помпилиуса? :D
14:49:30 02-11-2023
Гость (14:21:00 02-11-2023) А Вы уверены, что выбираете из "многообразия"? :))) Когда вс... Ну, Кино и Нау, во-первых, все же не попса. А во-вторых, кто эти мифические "все"? Музыку же не только на концерте можно послушать. Берете запись оперного спектакля, и вперед. Как вариант. Не нравится "попса" - слушаете джаз, фолк, рок, классику - вариантов масса, было бы желание. Или вам в той же филармонии тоже исключительно Кино наигрывают?
11:20:47 02-11-2023
Оркестр потерял своё лицо именно из - за джаза, рока, классики. Применение симфонических инструментов превращает всё в кашу и оркестр уже не может называться "оркестром русских народных инструментов".
12:45:44 02-11-2023
Гость (11:20:47 02-11-2023) Оркестр потерял своё лицо именно из - за джаза, рока, класс... А вас не напрягает, что Русский камерный оркестр играет оперную музыку? Не?) Или все же ай-ай-ай?
11:33:02 02-11-2023
ищите видео: РУССКИЙ РОК, ЗА КОТОРЫЙ СТЫДНО
11:46:13 02-11-2023
чё? хороший дядька!? да!?
12:53:02 02-11-2023
а мурку могут?
10:00:23 03-11-2023
Гость (12:53:02 02-11-2023) а мурку могут?... ... ресторанные лабухи всё могут. Хоть Кино, хоть Наутилус Помпилиус, хоть Дип Пурпле, хоть даже самого Круга! А тут вам не лабухи, тут популяризация "народных" инструментов.
21:09:22 08-11-2023
А. Витман явно "киксует". Упомянул обладателя Кубка мира по баяну Руслана Осипова. Отродясь такого чемпиона не было. Вокальный репертуар Ф.Шаляпина не есть его музыка. Зачем в оркестре тромбон, труба, кларнет, флейта, если оркестр себя считает "Великорусским"? Сколько надо балалаек, домр, чтобы добиться балансированного звучания с "дудками". Почти как у Н.Богословского "33 органа и балалайка". Основное назначение народного оркестра - передать дух, эмоции, настроение жителей многонациональной России. В алтайском крае живут люди более 100 национальностей. Кто мешает подготовить 100 программ оркестра. А то все про джаз, рок, прочее "Либертанго". Почему не "Либербарыня"? Чем хуже?