Известный комментатор начал болеть за БК "Барнаул" и надел джерси команды

Комментатор команды "Взял мяч" Игорь Знаменский восторгается игрой барнаульцев

09 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Игорь Знаменский и Стас Крайнов / Фото: Лига UBA

Баскетбольная команда "Барнаул" продолжает принимать участие в Летней любительской лиге UBA в Москве, где заняла шестое место и попала в плей-офф. По ходу турнира у подопечных Александра Герасимова появился новый болельщик – известный баскетбольный комментатор проекта "Взял мяч" Игорь Знаменский. Он называет БК "Барнаул" своей любимой командой, при этом комментирует их игры в джерси клуба, а также с их шарфом.

Дело в том, что помощником главного тренера БК "Барнаул" в Летней лиге в Москве стал бывший профессиональный баскетболист, а сейчас журналист и другой участник проекта "Взял мяч" Александр Дубовицкий. В последнем матче турнира с МАИ-МБА, который прошел 7 июля, Дубовицкий вообще заменял на тренерском мостике Александра Герасимова. Кстати, о том, чтобы Дубовицкий остался работать в Барнауле на постоянной основе, речи не идет.

Плей-офф Летней лиги UBA стартует 14 июля. Следить за игрой БК "Барнаул" можно будет в социальных сетях проекта "Взял мяч". Еще в мае на пресс-конференции президент БК "Барнаул" Виталий Мантлер заявлял, что Летняя лига станет возможностью посмотреть на потенциальных новичков, которые могли бы усилить команду в следующем сезоне Суперлиги, стартующем осенью.

Что касается новостей из клуба, то команду уже покинули многие ведущие игроки. В частности, разыгрывающий Владислав Ильинов перешел в БК "ТЕМП-СУМЗ" из Ревды, где ему предложили более выгодный контракт. Туда же отправился перспективный защитник Кирилл Крылов. Скорее всего, клуб покинет и лидер барнаульцев Алимджан Федюшин.