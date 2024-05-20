Известный травматолог бийской ЦГБ Анатолий Шевченко умер на 55-м году жизни

Специалист проработал в сфере медицины 36 лет, начав свою карьеру медбратом после окончания второго курса медицинского училища

20 мая 2024, 16:50, ИА Амител

Анатолий Шевченко / Фото: t.me/cgb_bsk

Врач высшей категории, травматолог-ортопед Центральной городской больницы Бийска Анатолий Шевченко скончался 19 мая на 55-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦГБ.

Шевченко проработал в сфере медицины 36 лет, начав свою карьеру медбратом после окончания второго курса медицинского училища. Весь свой трудовой путь он посвятил совершенствованию профессиональных качеств. Специалист обладал обширными знаниями по диагностике и лечению пациентов, по проведению оперативных вмешательств при оказании экстренной помощи и плановой ортопедии.

"Коллеги вспоминают Анатолия Анатольевича как высококлассного специалиста, умеющего в любой ситуации сохранять спокойствие и самообладание, готового выслушать, успокоить и найти подход к каждому пациенту", – добавили в пресс-службе.

Коллектив ЦГБ скорбит и выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью Шевченко.