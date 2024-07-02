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Барнаульский девелопер выкупил крупный участок под застройку в Санкт-Петербурге

Он рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей

02 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Строительные краны / Фото: unsplash.com
Строительные краны / Фото: unsplash.com

ГК "Союз" Владимира Отмашкина выкупила несколько участков общей площадью 2,5 га на Камчатской улице в Санкт-Петербурге для строительства жилой недвижимости. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Рыночная стоимость площадки оценивается в 1,5-2 млрд рублей, а инвестиции в освоение территории могут составить 4,5-5 млрд.

Застройщик рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей: жилье в этом месте можно продавать по 300 тысяч рублей за квадратный метр. Однако эксперты отмечают, что из-за отмены льготной ипотеки спрос на первичном рынке жилья может существенно снизиться, и перспективы его восстановления пока остаются неопределенными.

Барнаул недвижимость бизнес Санкт-Петербург

Комментарии 5

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Сергей

12:27:53 02-07-2024

Кому интересна эта новость?

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Гость

14:24:48 02-07-2024

Культурная столица подтягивается за экономически- политической. 10 лет назад ценник на жилье в Питере был сопоставим с барнаульским.

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Гость

14:46:18 02-07-2024

А Барнаулу налогов не хватает!!

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Гость

15:53:33 02-07-2024

300т.р. за кв.м вблизи кладбища? А почему он будет дороже тех метров что уже продают в Питере по 200т.р.

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Гость

22:06:05 02-07-2024

Гость (15:53:33 02-07-2024) 300т.р. за кв.м вблизи кладбища? А почему он будет дороже те... Потому что, выручку уже 15 ярдов заложили)))

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