Барнаульский девелопер выкупил крупный участок под застройку в Санкт-Петербурге
Он рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей
02 июля 2024, 12:15, ИА Амител
ГК "Союз" Владимира Отмашкина выкупила несколько участков общей площадью 2,5 га на Камчатской улице в Санкт-Петербурге для строительства жилой недвижимости. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Рыночная стоимость площадки оценивается в 1,5-2 млрд рублей, а инвестиции в освоение территории могут составить 4,5-5 млрд.
Застройщик рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей: жилье в этом месте можно продавать по 300 тысяч рублей за квадратный метр. Однако эксперты отмечают, что из-за отмены льготной ипотеки спрос на первичном рынке жилья может существенно снизиться, и перспективы его восстановления пока остаются неопределенными.
12:27:53 02-07-2024
Кому интересна эта новость?
14:24:48 02-07-2024
Культурная столица подтягивается за экономически- политической. 10 лет назад ценник на жилье в Питере был сопоставим с барнаульским.
14:46:18 02-07-2024
А Барнаулу налогов не хватает!!
15:53:33 02-07-2024
300т.р. за кв.м вблизи кладбища? А почему он будет дороже тех метров что уже продают в Питере по 200т.р.
22:06:05 02-07-2024
Гость (15:53:33 02-07-2024) 300т.р. за кв.м вблизи кладбища? А почему он будет дороже те... Потому что, выручку уже 15 ярдов заложили)))