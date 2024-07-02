Барнаульский девелопер выкупил крупный участок под застройку в Санкт-Петербурге

Он рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей

02 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Строительные краны / Фото: unsplash.com

ГК "Союз" Владимира Отмашкина выкупила несколько участков общей площадью 2,5 га на Камчатской улице в Санкт-Петербурге для строительства жилой недвижимости. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Рыночная стоимость площадки оценивается в 1,5-2 млрд рублей, а инвестиции в освоение территории могут составить 4,5-5 млрд.

Застройщик рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей: жилье в этом месте можно продавать по 300 тысяч рублей за квадратный метр. Однако эксперты отмечают, что из-за отмены льготной ипотеки спрос на первичном рынке жилья может существенно снизиться, и перспективы его восстановления пока остаются неопределенными.