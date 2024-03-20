Два застройщика-гиганта схлестнутся на торгах за квартал 2012 в Барнауле
Аукцион назначен на 20 марта
20 марта 2024, 09:15, ИА Амител
Компании "Союз" и "Жилищная инициатива" намерены участвовать в аукционе, на котором разыграют право застройки квартала 2012. Участок площадью 8,2 га расположен на окраине города и здесь, согласно проекту планировки, должны "вырасти" девять 16-этажных домов, школа, детсад, поликлиника и другие учреждения. Начальная цена территории рекордная для Барнаула – 278,3 млн рублей. Отчасти именно поэтому лот заинтересовал всего двух застройщиков.
Земельный вопрос
13 марта 2024 года заявку подала компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), 14 марта – "Строительная инициатива" (ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова). Обе фирмы внесли задаток – 75 млн рублей. Компании имеют большой опыт в квартальной застройке, однако все чаще берут в работу точечные проекты или небольшие ЖК, состоящие из двух-трех домов.
Так, в Барнауле "Жилищная инициатива" сейчас возводит ЖК "Елочки" (три 17-этажных корпуса на ул. им. В.Т. Христенко, 3), 11-этажку на ул. Интернациональной, 130. Также девелопер намерен построить 24-этажный дом на ул. Промышленной, 10, проект которого представили на градсовете 10 февраля 2024 года. Однако зайдет на эту площадку фирма нескоро: она ожидает утверждения проекта планировки микрорайона, а после этого будет формировать участок.
У "Союза" земельный резерв чуть богаче. Компания возводит несколько домов в квартале 2036, который приобрела с торгов в 2020 году за 548 млн рублей.
Также девелопер зашел в квартал "Нагорный" на ул. 6-й Нагорной. В январе 2023 года "Союз" приобрел здесь три площадки, потенциал которых – семь высотных домов. Часть из них компания уже начала возводить.
Два точечных проекта застройщик уже анонсировал, но пока не приступил к работам. Это семиэтажный дом на ул. Пушкина, 30 (на месте канифольного завода), 15-этажный ЖК на ул. Гоголя, 242, который компания пока не может согласовать на градсовете: проект уже дважды отклоняли.
Еще две площадки "Союз" готовит к будущей застройке, но проекты для них еще не представил. Речь идет об участке на пересечении пр. Красноармейского и ул. Пролетарской, а также территории в квартале, ограниченном ул. Никитина, Короленко, пр. Красноармейским, пер. Радищева.
В 2022 году "Союз" заявил, что планирует возводить в селе Санниково Первомайского района микрорайон, состоящий почти из 30 среднеэтажных домов. Однако проект "зарубили" местные жители: в начале 2023 года при обсуждении нового генплана муниципального образования они не позволили сменить назначение участков с малоэтажной на среднеэтажную застройку. Поэтому пока возведение многоэтажек на участке площадью 22 га невозможно.
Приобретение квартала 2012 позволит обеим компаниям хотя бы на несколько лет закрыть земельный вопрос. Возможно, фирма-победитель будет застраивать участок совместно с другими девелоперами. Это поможет максимально быстро его освоить. Ведь по условиям торгов компания, выигравшая аукцион, должна ежегодно платить аренду в размере той суммы, за которую она и приобрела участок. Это никак не меньше начальной цены в 248 млн рублей.
Перспективы квартала
Согласно утвержденному проекту планировки (последняя редакция от февраля 2023 года), в квартале 2012 должны возвести девять 16-этажных домов. Все они сосредоточены вдоль ул. Власихинской.
В зданиях предусмотрено 2140 квартир, рассчитанных на 3842 жителя. Места для автомобилей в документе размещены вдоль домов и в двух наземных паркингах. Всего в квартале будет 1316 машино-мест.
В перспективе в микрорайоне появится школа на 825 учащихся, детский сад на 330 мест, бассейн, поликлиника на 500 посетителей в смену, магазины, общепит, аптеки, пункт полиции. На пересечении ул. Взлетной и Северного Власихинского проезда проектировщики отвели место для конечной троллейбусов с разворотным кольцом и диспетчерским пунктом. Если задумка будет реализована, то троллейбусную линию протянут от ул. Попова до ул. Взлетной.
10:13:21 20-03-2024
Вот там пусть строят.
10:31:12 20-03-2024
махач был? видео есть?
11:43:23 20-03-2024
Гость (10:31:12 20-03-2024) махач был? видео есть?... по шагам видно))))))
10:55:53 20-03-2024
Квартал 2012. Участок 8.2 га. вдоль Власихинской недалеко от пересечения с Павловским трактом. Посмотрите на карту города - это же выселки самые настоящие, еще и с видом на промзону и трубы ТЭЦ. Но выселки выселками, но откуда такая цена - годовая аренда 248 млн. руб. Берем период застройки квартала в 3-5 лет, получаем, даже если цена на аукционе сдвинется всего на один шаг, допустим, станет 260 млн. руб. - это от 780 млн руб. до 1.3 млрд руб. за 3 и 5 лет соответственно. Эта же сумма ляжет в себестоимость этих несчастных 2140 квартир - от 360 тыс. руб. до 607 тыс. руб. на 1 квартиру. Только аренда земли!! Не удивительно, что другие участники рынка воздержались от такого аукциона. Город конечно хорош - раньше продавал землю хоть и задорого, но с небольшой арендной платой потом, а сейчас только так вот. Ничего не скажешь - хорошо поддерживает рынок в непростые для него времена. Условия жесть, нет слов.
11:25:46 20-03-2024
Дома нужны, чтобы их строить.
11:34:04 20-03-2024
Цена в 278,3 млн рублей потом закладывается в стоимость квартир, в итоге все оплачивает конечный потребитель.
13:13:37 20-03-2024
Санниковцы молодцы. Отстояли малоэтажность у себя. Пока администрации не занесли и она чего-нибудь не придумала.
15:29:11 20-03-2024
Семья Отмашкиных ? Где-то подобное уже есть... Ааа, семья Рокфеллера.
15:39:49 20-03-2024
Дома быстро строят , а вот детские сады и школы не торопятся
15:51:08 20-03-2024
ДЕмидов парк пусть застроят сначала. Там туча гектаров - вперед.