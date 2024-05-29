Известный в Новосибирске участник "Дома-2" стал оператором БПЛА в зоне спецоперации

Тимур Нуридинов работал стриптизером, после — актером в Китае, а потом решил принять участие в боевых действиях

29 мая 2024, 23:29, ИА Амител

Тимур Нуридинов / Фото: ТНТ / личный архив героя публикации / "КП-Новосибирск"

Участник "Дома-2" Тимур Нуридинов стал оператором беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В Новосибирске Нуридинова знали как Тамерлана. Под этим псевдонимом он выступал в ночных клубах, исполняя специфические танцы для совершеннолетних дам. После он принял участие в "Доме-2", а потом уехал за границу – там молодой человек тоже погрузился в пучину шоу-бизнеса.

В Китае его ценили как актера, причем звездой быть не обязательно. По меньшей мере всегда требуется иностранная массовка. Язык знать тоже не нужно: достаточно порой выучить несколько фраз. Сам Нуридинов исполнял каскадерские трюки. Кроме того, в кино пришлось примерить камуфляж – роль требовала. Кто бы мог подумать, что форму Тимур скоро наденет вновь, но уже не для блокбастера.

"Когда я приехал в Китай, было очень много беженцев из Донбасса, и ребята много чего рассказывали мне по этому поводу. Конечно, испытывал огромное сострадание к людям. А когда началась специальная военная операция, через какое-то время туда ушел отчим. Я говорю: "Тоже хочу". Он меня всячески отговаривал. Он военный, понимал, что я человек неподготовленный", – сказал артист.

По возвращении в Россию Нуридинов услышал набор в отряд БПЛА с обучением. Проверки и тесты он прошел, а после научился управлять беспилотниками, паять их и устанавливать прошивку. Кроме этого, подтянули физическую подготовку. Спустя три месяца подготовки его отправили на Соледарское направление.

"У нас были ребята, которые отлично "летали", поражали цели. И у нас есть видео поражений. Конкретно мы, наш отряд поражал цели! Двое пилотов, которым я аплодирую. Ребята молодцы, хорошо работали", – отметил Тимур.

Около полгода он нес службу, а однажды оказался на краю смерти. Буквально в метре от его головы произошел взрыв, а спасти от смерти смогла лишь бронированная дверь КамАЗа, которая погасила ударную волну и собрала осколки. Нуридинова лишь обожгло пламенем. На руке остался шрам, однако лицо полностью восстановилось.

Сейчас о службе ему напоминают фотографии с боевыми товарищами. Однако сам Тимур подчеркивает, что ему грех жаловаться, поскольку тем людям, которые остаются в зоне спецоперации, сейчас намного сложнее.