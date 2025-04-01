При этом отрасль для края является одной из приоритетных

01 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Ethereal Optics / unsplash.com

В Алтайском крае снижаются объемы производства сельхозтехники. Это происходит уже третий год подряд. Только за минувший год показатели упали на 15%, сообщили в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Несмотря на то, что производство сельхозтехники наряду с сельским хозяйством является одной из приоритетных отраслей для Алтайского края, объемы ее выпуска снижаются уже третий год подряд. Тенденцию обозначил глава краевого Минпромэнерго Вячеслав Химочка на совещании по итогам работы регионального отраслевого ведомства и Союза промышленников региона в 2024 году.

"В стране мы уверенно занимаем четвертое место по объему производства сельскохозяйственной техники после Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары. Последние же три года объемы выпуска сельхозтехники снижаются. Это связано с низкими ценами на сельхозпродукцию на мировых рынках и, как следствие, снижением инвестиционной активности аграрного сектора. Как результат, по итогам прошлого года выпущено 5379 единиц техники и оборудования, что на 15% меньше, чем в 2023-м. Должен отметить, что аналогичная тенденция наблюдается по всей стране", – рассказал он.

При этом в регионе реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. Вложения Барнаульского прессового завода в производство колесных дисков для агротехники составили около 513 миллионов рублей с начала реализации, из них 20 миллионов – в 2024 году.

В этом году завод "Комплекс Агро" запускает новое производство площадью 11 тысяч квадратных метров и стоимостью около миллиарда рублей. Это позволит ежегодно дополнительно производить более 200 посевных комплексов и агрегатов для почвообработки.

А Алтайский завод прецизионных изделий расширяет сотрудничество с Минским моторным заводом. Предприятие уже работало с белорусскими коллегами, следующий этап – поставка алтайских полнокомплектных топливных систем CommonRail современного экокласса, говорит председатель правления АЗПИ Виктор Герман.

"Мы поставляем пока только форсунки – на 100%, но тем не менее только форсунки. Если мы переходим на новую аппаратуру, то, грубо говоря, это 30% стоимости двигателя. То есть здесь совсем о другой доле идет речь. Полнокомплектной. И тогда трактор уже считается не белорусским, а алтайско-белорусским. Что это дает, кроме стоимости? Массу преимуществ: это экономия ресурса, это резкое снижение рекламации по механике, по топливной аппаратуре. Вот я смотрю статистику – очень большой процент брака, а здесь решения конструкторские, технологические в этой системе, которые позволяют аппаратуре работать в три, а то и в пять раз дольше", – пояснил он.