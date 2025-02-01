Алтайский край вошел в тройку лидеров по закупке сельхозтехники в 2024 году

Аграрии приобрели более 2800 единиц техники и оборудования

01 февраля 2025, 17:31, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял третье место в рейтинге по приобретению сельхозтехники в 2024 году. Об этом стало известно во время Всероссийского агрономического совещания Минсельхоза, сообщили в правительстве региона.

По данным федерального ведомства, в прошлом году алтайские аграрии купили более 2800 единиц техники и оборудования, в том числе 393 трактора, 250 зерноуборочных комбайнов.

Первые две строчки заняли Ростовская область и Татарстан.

30 января на заседании краевого Заксобрания частникам и компаниям разрешили брать существенно больше участков, чем ранее.