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Алтайский край вошел в тройку лидеров по закупке сельхозтехники в 2024 году

Аграрии приобрели более 2800 единиц техники и оборудования

01 февраля 2025, 17:31, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял третье место в рейтинге по приобретению сельхозтехники в 2024 году. Об этом стало известно во время Всероссийского агрономического совещания Минсельхоза, сообщили в правительстве региона. 

По данным федерального ведомства, в прошлом году алтайские аграрии купили более 2800 единиц техники и оборудования, в том числе 393 трактора, 250 зерноуборочных комбайнов. 

Первые две строчки заняли Ростовская область и Татарстан.

30 января на заседании краевого Заксобрания частникам и компаниям разрешили брать существенно больше участков, чем ранее

Алтайский край рейтинги сельское хозяйство закупка

Комментарии 4

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Костя

18:02:08 01-02-2025

Закупили аграрии...

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Гость

22:20:10 01-02-2025

может потому что это аграрный край и житница России?

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Гость

09:32:42 02-02-2025

Сельхозтехнику, трактора, всё раньше в Рубцовске производили. А сейчас у кого закупили: у китайцев или белорусов 🤔?

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Вот так

19:12:34 02-02-2025

Интересная ситуация. Наверняка в лизинг, наверняка под бешеный процент, при этом реализовать зерновую продукцию не могут, да же по себестоимости. Чего ждать, череды банкротств? Или гос субсидий шквалистых? При растущем дефиците бюджета кого спасут.Татарстан или Алтай?

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