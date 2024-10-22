К благоустройству Мемориала Славы в Барнауле могут привлечь волонтеров

Глава Барнаула побывал на Мемориале Славы, чтобы оценить ход работ по благоустройству территории и проверить их качество

22 октября 2024, 18:35, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото barnaul.org

Большая часть работ по благоустройству территории у Мемориала Славы в Барнауле уже сделана. Остальное должно быть доделано к маю 2025 года, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. При этом к оставшимся работам могут привлечь волонтеров. Такое предложение высказал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Мэр Барнаула вместе с коллегами 22 октября посетил Мемориал Славы и проверил, как идут работы. Участниками выездного совещания также стали: председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатели профильных комитетов, представители администрации района, а также подрядных организаций ООО "Ной" и МБУ "Барнаулгорсвет".

Территория Мемориала Славы в Барнауле / Фото barnaul.org

Что за работы по благоустройству идут на Мемориале?

Работы по благоустройству Мемориала Славы ведут в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. К тому же в 2025 году исполняется 50 лет с открытия мемориального комплекса.

Согласно плану, на территории около Мемориала заменят плиточное покрытие и бордюрный камень, обновят пандусы, а также лестничные марши. Будет модернизирована и наружное освещение.

Кроме этого запланирован ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелу. Рабочие очистят таблички с именами героев, расположенные в нишах с горелками Вечного Огня.

Мемориал Славы в Барнауле/ Фото barnaul.org

Что уже сделано на Мемориале?

Сейчас подрядная организация ООО "Ной" уже успела выполнить около 70% запланированных работ, сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков. А именно: уложено плиточное покрытие в Пантеоне, обустроены покрытия и ограждения пандуса. Идет подготовка оснований к укладке тротуарной плитки на прилегающих дорожках.

Специалисты МБУ "Барнаулгорсвет" смонтировали силовой щит, а также обустроили заземление и розеточный пост, чтобы можно было подключать переносное мультимедийное оборудование. А для подключения акустической системы на территории Мемориала Славы смонтирована слаботочная сеть. Сейчас рабочие прокладывают кабельные линии и устанавливают торшерные опоры наружного освещения.

Благоустройство территории Мемориала Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org

О чем договорились участники совещания?

Во время выездного совещания шла речь о соблюдении сроков работ по благоустройству, а также о качестве сделанного.

"Мемориал Славы – важный памятный объект для барнаульцев, и особенно важным он становится в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Большая часть работ по благоустройству Мемориала уже выполнена, территория заметно преобразилась. Все оставшиеся запланированные работы необходимо держать на контроле, они должны быть выполнены качественно и в установленные сроки", – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.

Также мэр поручил продумать возможность привлечь следующей весной к работам на Мемориале волонтеров.

Выездное совещание главы Барнаула на Мемориале Славы / Фото: barnaul.org

Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что сегодня Мемориал Славы – одно из самых значимых памятных мест краевой столицы, а потому важно, чтобы все было сделано качественно и вовремя:

"Основной задачей в реконструкции данного объекта является сохранение облика мемориальных комплексов. Сегодня совместно с представителями администрации города посмотрели на ход благоустройства Мемориала. Хочу отметить, что все работы ведутся качественно и в срок", – сказала Галина Буевич.