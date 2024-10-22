К благоустройству Мемориала Славы в Барнауле могут привлечь волонтеров
Глава Барнаула побывал на Мемориале Славы, чтобы оценить ход работ по благоустройству территории и проверить их качество
22 октября 2024, 18:35, ИА Амител
Большая часть работ по благоустройству территории у Мемориала Славы в Барнауле уже сделана. Остальное должно быть доделано к маю 2025 года, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. При этом к оставшимся работам могут привлечь волонтеров. Такое предложение высказал глава Барнаула Вячеслав Франк.
Мэр Барнаула вместе с коллегами 22 октября посетил Мемориал Славы и проверил, как идут работы. Участниками выездного совещания также стали: председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатели профильных комитетов, представители администрации района, а также подрядных организаций ООО "Ной" и МБУ "Барнаулгорсвет".
Что за работы по благоустройству идут на Мемориале?
Работы по благоустройству Мемориала Славы ведут в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. К тому же в 2025 году исполняется 50 лет с открытия мемориального комплекса.
Согласно плану, на территории около Мемориала заменят плиточное покрытие и бордюрный камень, обновят пандусы, а также лестничные марши. Будет модернизирована и наружное освещение.
Кроме этого запланирован ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу "Прощание" и стелу. Рабочие очистят таблички с именами героев, расположенные в нишах с горелками Вечного Огня.
Что уже сделано на Мемориале?
Сейчас подрядная организация ООО "Ной" уже успела выполнить около 70% запланированных работ, сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков. А именно: уложено плиточное покрытие в Пантеоне, обустроены покрытия и ограждения пандуса. Идет подготовка оснований к укладке тротуарной плитки на прилегающих дорожках.
Специалисты МБУ "Барнаулгорсвет" смонтировали силовой щит, а также обустроили заземление и розеточный пост, чтобы можно было подключать переносное мультимедийное оборудование. А для подключения акустической системы на территории Мемориала Славы смонтирована слаботочная сеть. Сейчас рабочие прокладывают кабельные линии и устанавливают торшерные опоры наружного освещения.
О чем договорились участники совещания?
Во время выездного совещания шла речь о соблюдении сроков работ по благоустройству, а также о качестве сделанного.
"Мемориал Славы – важный памятный объект для барнаульцев, и особенно важным он становится в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Большая часть работ по благоустройству Мемориала уже выполнена, территория заметно преобразилась. Все оставшиеся запланированные работы необходимо держать на контроле, они должны быть выполнены качественно и в установленные сроки", – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.
Также мэр поручил продумать возможность привлечь следующей весной к работам на Мемориале волонтеров.
Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что сегодня Мемориал Славы – одно из самых значимых памятных мест краевой столицы, а потому важно, чтобы все было сделано качественно и вовремя:
"Основной задачей в реконструкции данного объекта является сохранение облика мемориальных комплексов. Сегодня совместно с представителями администрации города посмотрели на ход благоустройства Мемориала. Хочу отметить, что все работы ведутся качественно и в срок", – сказала Галина Буевич.
19:32:36 22-10-2024
волонтёры = бесплатная рабочая сила. Есть бюджет объекта, в который включается зарплата. Куда пошли деньги, выделенные на оплату труда?
21:09:16 22-10-2024
А боковые дорожки, что ремонта просят уже лет 20, так и останутся разбитыми?
05:32:24 23-10-2024
Гость (21:09:16 22-10-2024) А боковые дорожки, что ремонта просят уже лет 20, так и ост... нет. в понедельник мимо проходил и было видно, что там плитку тоже поменяют.
22:21:00 22-10-2024
Если работы проводятся в срок и полном объёме, то зачем привлекать волонтёров? Что студенты и школьники могут сделать на уровне профессионалов с которыми заключён договор?
07:49:13 23-10-2024
Гость из будущего (22:21:00 22-10-2024) Если работы проводятся в срок и полном объёме, то зачем прив... Вы бы видели тех "профессионалов", но почему - то их там давно нет
02:36:28 23-10-2024
за волонтерство во многих вузах +4 балла к ЕГЭ при поступлении
09:33:28 23-10-2024
"Волонтеры" там постоянно работают, это видно по частично очищенным и свеже подкрашенным именам героев.