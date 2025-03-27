К летнему турсезону МегаФон улучшил сеть на ключевых трассах России

4G-покрытие позволит пользоваться навигацией, мессенджерами и онлайн-кинотеатрами в дороге

27 марта 2025, 15:10, ИА Амител erid: 2W5zFHU41XE

Базовая станция / Фото предоставлено компанией МегаФон

МегаФон продолжает развивать свою сеть на основных федеральных автотрассах России. Компания завершила внедрение более 200 базовых станций на магистралях М11 ("Нева"), М12 ("Восток") и М4 ("Дон"). Эти усилия обеспечили полное 4G-покрытие на участках М11 и М12, а также улучшили связь более чем на 90% трассы "Дон", что особенно актуально с приближением летнего туристического сезона.

На М12 "Восток" установили свыше 140 базовых станций. Это обеспечило стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет на всем участке Москва – Казань. Теперь средняя скорость передачи данных на этом маршруте – 30 Мбит/с.

Благодаря открытию Северного обхода Твери время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось до шести-семи часов. Компания "МегаФон" обеспечила покрытие 4G на магистрали "Нева" четыре года назад, а в конце 2023-го запустила сеть на Северном обходе, предоставив автомобилистам доступ к интернету на скорости до 45 Мбит/с.

Особое внимание уделили магистрали М4 "Дон". Теперь 90% трассы покрыто сетью LTE*, что обеспечивает высокоскоростной интернет на маршруте, ведущем к курортам Крыма и Кубани. Это позволяет путешественникам использовать сервисы навигации, общаться в мессенджерах и наслаждаться контентом в таком же качестве, как в городе.

Анализ данных абонентов МегаФона показывает, что трассы "Нева", "Восток" и "Дон" – самые популярные среди автопутешественников. Наибольший прирост трафика наблюдают на сервисах VK* и Rutube*, где рост составил 8–9% и 4–5% соответственно. Также увеличился объем трафика на онлайн-кинотеатры.

Среди пользователей мобильного интернета на федеральных дорогах большую часть составляют мужчины. В возрастной группе 46–55 лет наблюдают прирост пользователей на 25%, а в группе 36–45 лет – на 24%. Это подтверждает, что мобильный интернет стал неотъемлемой частью путешествий по России.

В ближайшие годы ожидают рост турпоездок на автотранспорте, что приведет к увеличению потребления интернет-трафика. МегаФон планирует дальнейшее развитие сети, включая запуск 2G/4G на маршруте от Казани до Екатеринбурга.

"Мы изменили подход к строительству сетей вдоль новых дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно во время передвижения", – сказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

*LTE ("ЭтТиИ"); VK ("ВиКей"); RuTube ("РуТуб")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

Реклама