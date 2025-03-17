Жители 35 алтайских сел получили доступ к высокоскоростному интернету и связи МегаФона

Благодаря устранению цифрового неравенства теперь можно пользоваться онлайн-сервисами и видеосвязью

17 марта 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHfzwmi

Базовая станция оператора / Фото: МегаФон

Жители 35 алтайских сел впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи от МегаФона. В рамках госпроекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" оператор развернул сеть 4G в 27 районах региона.

Некоторые населенные пункты, где появилась связь, привлекают внимание своими необычными названиями. Например, Муравей изначально назывался Красный Муравей – так именовали коммуну, созданную в начале XX века. Со временем прилагательное исчезло, и название сократилось. В число подключенных поселений также вошли Дружба, Глушинка и даже Тюмень.

Большинство сел находятся в труднодоступных районах, а численность населения составляет от 100 до 500 человек.

Теперь местные жители могут на комфортных скоростях пользоваться госуслугами, мобильным банком, делать покупки онлайн, передавать большие объемы данных и общаться с близкими по видеосвязи.

"Мы обеспечиваем жителей региона связью не только за счет собственной инфраструктуры, но и в партнерстве с другими операторами. Благодаря такому решению в прошлом месяце возможность пользоваться нашей связью получили еще 20 тысяч человек", – отметила директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Проект по устранению цифрового неравенства реализуют в регионе с 2015 года в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". О этом напомнил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. По его словам, к началу 2025 года мобильная связь и 4G интернет стали доступны в 161 малом населенном пункте края, и работа в этом направлении продолжается.

Теперь, после ввода в эксплуатацию базовых станций в данных селах и деревнях, услуги связи могут предоставлять все операторы, что повысит конкуренцию и улучшит качество связи для жителей.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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