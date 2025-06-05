К началу туристического сезона в Горном Алтае билайн ускорил 4G на 20%

Это позволит клиентам оператора активно пользоваться интернет-сервисами даже в высокий сезон

05 июня 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2VSb5wPYr1e

Модернизация сети / Фото: пресс-служба билайна

Оператор связи билайн модернизировал свою сеть на большей части Республики Алтай, передав имеющиеся частоты из сети 3G (UMTS2100) в более современный и эффективный 4G. Эта модернизация необходима, чтобы эффективнее использовать имеющиеся частотные ресурсы оператора, и, как следствие, предоставлять сервисы клиентам в более высоком качестве, сделав мобильный интернет быстрее и надежнее. Так, например, в Горном Алтае средняя скорость загрузки файлов по сети 4G выросла на 20%.

Первый этап отказа от 3G в пользу 4G затронул практически всю территорию Горного Алтая, включая популярные туристические локации. Например, села Чемал, Элекмонар, Кош-Агач, Усть-Кокса, село и курорт Манжерок. Последним этапом станет перевод частот в городе Горно-Алтайске и селе Майма. Аналогичный перевод частот успешно реализовали в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и в ряде других регионов России.

"Надежный сигнал связи и быстрый мобильный интернет 4G – это важный компонент комфортного отдыха. Именно сеть 4G обладает необходимыми ресурсами, возможностями, чтобы обеспечивать растущие потребности абонентов в качестве услуг и потребляемого контента как в городской среде, так и на отдыхе. Поэтому было принято стратегическое решение – сконцентрировать усилия именно на развитии сети 4G", – комментирует директор Алтайского отделения билайна Алексей Мартынов.

Уже на майских праздничных выходных выросла доступность сети: клиенты стали качать больше на высоких скоростях без потери в качестве.

С отказом от 3G на территории Республики Алтай клиенты билайна с комфортом могут продолжать путешествовать по любимым туристическим местам, делясь впечатлениями с близкими с помощью видеозвонков в сети 4G, социальных сетей и мессенджеров, оперативно прогружая карты и оплачивая бронирования и другие покупки онлайн, а также скрашивая свободное время за просмотром видео и прослушиванием музыки.

Звонить с помощью традиционных голосовых вызовов можно, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G благодаря технологии VoLTE (Voice over LTE)*.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE) необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.

Оператор анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит СМС или роботизированный звонок.

*Voice over LTE ("Войс овер ЛТЕ") – голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru.

ПАО "ВымпелКом" beeline . ru

Реклама