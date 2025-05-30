VoLTE в роуминге. Высококачественная связь от билайна теперь доступна за границей

Услуга позволяет одновременно говорить и использовать интернет без потери скорости

30 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wkhAvC

Человек со смартфоном / Фото: wayhomestudio / freepik.com

Клиенты билайна получили возможность использовать технологию VoLTE* за пределами России. Теперь высококачественная голосовая связь доступна в роуминге в таких странах, как Казахстан, Сингапур, Тайвань и Китай, что стало важным шагом в развитии услуг оператора. Статистика по Китаю демонстрирует значительный рост спроса на международный роуминг – количество подключений за год выросло в 1,5 раза. Тенденция подтверждает актуальность запуска услуги для клиентов билайна за рубежом.

VoLTE – технология передачи голоса через 4G*/LTE, обеспечивающая качественный звук, мгновенный дозвон и стабильное соединение даже при использовании интернета. В отличие от устаревших сетей 2G/3G, где голос и данные передают раздельно, VoLTE позволяет одновременно говорить и использовать интернет без потери скорости.

Технология становится особенно важной в условиях глобального перехода операторов на современные стандарты связи – например, в Сингапуре, где сети 2G/3G уже отключили, голосовая связь работает исключительно через LTE с поддержкой VoLTE.

Зарубежные гости также могут воспользоваться преимуществами сети VoLTE от билайна. Услуга уже доступна для абонентов ряда операторов из Южной Кореи и Великобритании. Компания также активно работает с партнерами из других стран, для которых важно предоставлять абонентам качественные услуги в роуминге.

"Запуск VoLTE-роуминга – это важный шаг в развитии нашей сети и улучшении качества услуг для клиентов. Мы гордимся тем, что наши абоненты теперь могут пользоваться передовыми технологиями не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря слаженной работе команд нашего блока по операторскому бизнесу, технического блока и блока корпоративной безопасности", – сказал вице-президент билайна по операторскому бизнесу Сергей Быков.И уточнил, что компания продолжает работать над расширением географии VoLTE-роуминга и ставит себе цель запустить технологию в США, Южной Корее и других странах, где операторы активно переходят на сети 4G/LTE, заменяя устаревшие 2G и 3G. Это позволит клиентам билайна всегда оставаться на связи, где бы они ни находились. Цель – обеспечить им такую возможность в любой точке мира.

* VoLTE (Voice over LTE –"Войс овер ЭлТиИ") – роуминг доступен для абонентов с поддерживаемыми устройствами и тарифами; G​ ("Джи")

Фото: freepik.com

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