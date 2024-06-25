К сентябрю в АлтГТУ появится новое оборудование и лаборатории

Вуз стал участником федерального проекта и получил финансирование

25 июня 2024, 12:30, ИА Амител

Новые лаборатории / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете ремонтируют помещения и оборудуют лаборатории для обучения студентов, которые поступят в университетский колледж в этом году.

Обновление ведут благодаря федеральному проекту "Профессионалитет", участником которого в этом году стал АлтГТУ. В рамках проекта в вузе появится и образовательно-производственный кластер "Центр цифровизации промышленности Алтайского края". На его создание из федерального бюджета выделен грант в размере 100 млн рублей.

Новые лаборатории / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Также предусмотрено финансирование со стороны индустриальных партнеров АлтГТУ.

Среди них:

реготделение Союза промышленников Алтайского края;

ООО "1С-Галэкс";

ООО "НТЦ Галэкс";

ООО "Тонар Плюс";

Барнаульский завод резиновых технических изделий;

Барнаульский завод АТИ;

Завод механических прессов;

ООО "Центр информационной безопасности";

ООО "Диджитал бизнес адаптейшн";

Барнаульский станкостроительный завод.

Новые подразделения появятся на первом и третьем этажах главного корпуса и в химическом корпусе вуза на улице Некрасова. Для лаборатории "Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования" закупят новые станки и приборы.

В университете также откроют несколько лабораторий для обучения студентов по специальностям, связанным с информационными технологиями: "Лаборатория информационных ресурсов", "Лаборатория цифровой инженерии технических систем", "Лаборатория систем искусственного интеллекта", "Лаборатория автоматизированной технологической подготовки производства", "Лаборатория разработки индивидуальных проектов". Их также укомплектуют новым оборудованием и спецпрограммами.

В химическом корпусе вуза создадут "Лабораторию переработки полимерных материалов" и "Лабораторию физики и химии полимерных материалов".

В этом году студенты, которые поступают в колледж АлтГТУ, смогут заключить договоры о целевой подготовке с предприятиями-партнерами университета. Компании гарантируют места для практики, финансовую поддержку во время учебы и темы для дипломных работ, связанные с решением производственных задач. До сентября АлтГТУ и заводы заключат около ста таких договоров.